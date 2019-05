Mahmoud Abbas et le plan de paix américain : «Trump vend des chimères»

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a estimé lundi que le plan de paix au Moyen-Orient proposé par les Etats-Unis et la conférence qui lui sera dédiée le 25 juin à Manama au Bahreïn»vend des chimères». «Ils nous vendent des chimères qui ne nous mèneront nulle part. Nous n'avons pas besoin de leur aide parce que notre peuple est capable de construire son propre Etat», a-t-il déclaré dans son bureau de Ramallah (Cisjordanie). «Quiconque veut résoudre la question palestinienne doit la résoudre politiquement», a martelé le chef de l'Autorité palestinienne. «Notre cause progresse pas à pas jusqu'à ce que nous parvenions à la création d'un Etat palestinien indépendant avec EL-Qods pour capitale», a poursuivi M. Abbas. Les relations entre les dirigeants palestiniens et les Etats-Unis ont cessé après que le président américain, Donald Trump, a reconnu El-Qods comme la capitale l'occupant Israélien en décembre 2017. En mai 2018, l'ambassade des Etats-Unis en a déménagé de Tel-Aviv à El-Qods occupée.