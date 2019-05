Référendum d’autodétermination au Sahara occidental : appel pressant du Front Polisario au Conseil de sécurité

Le Front Polisario a lancé un appel «pressant» au Conseil de sécurité de l'ONU, afin de permettre à la MINURSO de mener à bien sa mission pour laquelle elle a été mandatée depuis 1991, réaffirmant que «la seule solution viable, durable et réaliste est celle qui respecte la volonté et le choix du peuple sahraoui, à l’instar de tous les peuples coloniaux, conformément à la Charte et aux résolutions des Nations unies et de l'Union africaine».

Réuni en session ordinaire lundi sous la présidence de son secrétaire général, le Président Brahim Ghali, le bureau permanent du Secrétariat national du Front Polisario a analysé la situation actuelle et les derniers développements de la question sahraouie, à la lumière de la démission de M. Horst Köhler en tant qu'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, a indiqué l'agence SPS. Dans ce contexte, le bureau permanent du Front Polisario, tout en regrettant le départ de l'émissaire de l'ONU, a estimé que «cette démission était une perte considérable pour la dynamique des efforts déployés par l'ONU pour parvenir à une solution rapide et durable au conflit du Sahara occidental», a ajouté la même source citant un communiqué rendu public à l'issue de cette réunion.

«La démission de M. Horst Köhler interpelle le Conseil de sécurité d'agir et d'assumer ses responsabilités pour mettre fin aux politiques d'obstruction, d'entêtement de l'occupant marocain, avec le soutien de la France, membre permanent du Conseil de sécurité», a souligné également le Front Polisario appelant le Conseil de sécurité à permettre à la MINURSO de mener à bien sa mission pour laquelle elle a été mandatée depuis 1991 et dont elle porte le nom, à savoir Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Le bureau permanent a, en outre, réaffirmé l’attachement du peuple sahraoui et son unité autour de son représentant unique et légitime, le Front Polisario, pour faire aboutir ses aspirations à l’indépendance et par toutes les voies et moyens légitimes en sa disposition. Par ailleurs, les membres du bureau permanent ont salué la résistance pacifique des Sahraouis dans les territoires occupés par le Maroc, affirmant que «les Sahraouis souffrent de la répression systématique et quotidienne perpétrée par les autorités marocaines à leur encontre». A ce propos, le Front Polisario a réitéré son appel à l’élargissement de la mission de la MINURSO aux droits de l’Homme dans les territoires sahraouis occupés, afin qu’elle puisse surveiller et faire des rapports de la situation des droits humains au Sahara occidental, rappelant que ceci est le cas de toutes les autres missions onusiennes engagées dans les zones de conflit dans le monde. Les responsables sahraouis ont appelé, en outre, à la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques et militants sahraouis détenus dans les geôles marocaines, notamment ceux du groupe de Gdeim Izik.



En violation flagrante de la CJUE : le sable sahraoui continue d’arriver aux îles Canaries



Le Front Polisario a dénoncé l'arrivée du cargo «Deimos», sous pavillon panaméen, chargé de sable sahraoui en provenance du port d'El-Ayoun, dans les zones occupées du Sahara occidental, soulignant que les autorités espagnoles et canariennes méprisent les décisions de la justice européenne et protègent le trafic illicite en violation flagrante de la légalité internationale. Dans une déclaration publiée lundi, la délégation du Front Polisario aux Canaries a expliqué qu'«il s’agit, déjà, de la dixième cargaison qui arrive dans les îles jusqu’à présent depuis le début de l'année en cours et, avec la continuité de ce trafic, nous voyons comment les autorités des îles Canaries ne respectent pas les obligations légales imposées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)». «Le jour même où une grande partie de la population est venue voter pour élire leurs représentants au Parlement européen, notamment pour insister sur l'importance de renforcer le projet européen en tant qu'espace où les libertés et la répartition des pouvoirs sont la base, à nouveau une cargaison de sable volé du peuple sahraoui est arrivée au port de Santa Cruz de Tenerife, devant l'inaction des autorités malgré nos plaintes répétées», a dénoncé le Front Polisario dans son texte.