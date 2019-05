CAN-2019 / Maroc : Hervé Renard dévoile une liste élargie de 27 joueurs

Le sélectionneur français de l'équipe marocaine de football Hervé Renard a dévoilé une liste élargie de 27 joueurs en vue de la Coupe d'Afrique des nations -CAN-2019- en Egypte (21 juin - 19 juillet). Les coéquipiers de Mehdi Benatia (Al-Duhaïl/ Qatar) débuteront leur préparation le 2 juin par un stage au Centre national de football (CNF) de Maâmoura. Cette liste est marquée par le retour du goleador d'Al-Nasr saoudien Abderazak Hamad Allah, d'Achraf Hakimi (Dortmund, Allemagne), éloigné des terrains depuis des mois pour blessure et d'Abdelali M'Hamdi, gardien de but de la Renaissance de Berkane, finaliste de la Coupe de la Confédération fricaine-2019. À la CAN-2019, le Maroc évoluera dans le groupe D en compagnie de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et de la Namibie.