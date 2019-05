Athlétisme : Meeting de Forbach - 400 mètres : Laredj, 4e en 46.86

L'Algérien Miloud Laredj s'est contenté de la 4e place sur le 400 mètres du Meeting-Elite de Forbach, disputé dimanche soir dans le Nord-est de la France, devant son compatriote Fethi Benchaâ, 5e. Laredj a bouclé la distance en 46.86 et Benchaâ en 47.01, alors que la course a été remportée par le Congolais, Afoumba Giles Anthony, en 46.39, devant les Français Mame-Ibra Anne (46.45) et Thomas Jordier (46.75). Le 19 mai dernier, Laredj avait décroché la première place aux Championnats de France des clubs, avec un chrono de 46.90, devant les Français, Bastien Mandrou (47.00) et Alexis Martin (48.79).

Sur le 400 mètres de ces mêmes Championnats de France inter-clubs disputés à Angoulême, Benchaâ avait occupé la deuxième place avec un chrono de 47.15, derrière le Français Christopher Naliali, vainqueur en 46.71, au moment où le Tunisien ,Rami Balti a complété le podium en 48.18.