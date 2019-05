Ligue 2, WA Tlemcen : Un nouvel entraîneur en urgence

Le WA Tlemcen, qui a raté de peu l’accession en Ligue 1-Mobilis de football, engagera, avant la fin de cette semaine, un nouvel entraîneur en remplacement de Fouad Bouali, dont le contrat ne sera pas renouvelé, a-t-on appris lundi de la direction du club.

Des contacts ont été déjà noués avec au moins trois techniciens en vue de confier à l’un d’entre eux les commandes techniques de la formation des "Zianides" dans les prochains jours, a indiqué à l’APS, Nacereddine Souleymen, qui vient de récupérer son poste de président du Conseil d’administration du WAT, après la démission de son prédécesseur Djilali Benahmed. Le nouveau patron du club professionnel du WAT avait occupé le même poste lors de l’exercice 2017-2018 avant de le céder à l’homme d’affaires Djilali Benahmed, qui n’y a finalement pas fait long feu, après son retrait la semaine passée qu’il a du reste motivé par des "raisons de santé". Le Widad, qui jouait sa deuxième saison dans l’antichambre de l’élite après deux exercices passés au troisième palier, nourrissait de grosses ambitions pour retrouver dès la saison prochaine la Ligue-1, six années après le début de sa descente aux enfers. Mais l’équipe, en dépit de son parcours honorable, s’est contentée à l’arrivée de la quatrième place après le nul ramené du terrain de l’ASO Chlef, lors de la dernière journée, et qui a permis aux locaux de s’adjuger le troisième ticket donnant accès à la cour des grands et accompagner à cette division l’US Biskra et le NC Magra, respectivement champion et vice-champion de la Ligue-2. Le WAT ne perd néanmoins pas espoir d’être "rétabli dans ses droits", selon son premier responsable après que le club a recouru au Tribunal arbitral sportif algérien (TAS) dans l’affaire de son dernier match contre l’ASO. La direction tlemcenienne persiste et signe que l’arbitre de cette partie n’a pas sifflé la fin au moment de l’envahissement par des fans locaux du terrain dans le temps additionnel, obligeant les deux équipes à regagner le vestiaire alors qu’il restait encore une minute à jouer. Les premières plaintes déposées auprès de la commission de discipline ainsi que la commission de recours ont été rejetées, rappelle-t-on, d’où la décision de la direction du WAT de saisir le TAS sur lequel tous les espoirs de la ville des "Zianides" sont placés.