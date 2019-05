Dans la lucarne : Fin du suspense

On avait « poireauté » assez longtemps avant de connaître la date de la coupe d’Algérie entre le CRB et la JSMB. Certes, les béjaouis avaient remporté leur première coupe d’Algérie assez récemment, alors que le Chabab de Belouizdad est en quête de sa huitième couronne. Par conséquent et suite à la fin officielle de notre championnat national d’élite, on peut pousser un «ouf de soulagement». On sait que le titre de champion d’Algérie a été remporté in extremis par l’USMA devançant d’une encablure la JSK, qui malgré sa victoire (2 à 0) devant le CABBA, n’a pu pavoiser. Le CRB, pour sa part, qui a réussi une seconde phase du championnat national pour le moins époustouflante en empochant la bagatelle de 27pts, avait assuré son maintien. C'est-à-dire que le CRB est la meilleure équipe de la phase retour. Ce qui est exceptionnel pour un club qui avait «bouclé» la phase aller à la place de lanterne rouge avec seulement 11pts. Tout le monde avait condamné au purgatoire l’équipe de l’Aâquiba. Finalement, en football, il ne faut jurer de rien. La «remontada» est devenue de nos jours et même bien avant un «sport national». Ceci dit, en prenant la décision de programmer la « dame coupe » ce 08 juin au stade Tchaker, on a «enlevé une épine du pied» des deux protagonistes et de leurs «fans». Il faut dire que la JSMB, contrairement au CRB, avait terminé son championnat de Ligue2, le 04 mai dernier. Par conséquent, les joueurs vont bénéficier de repos mérité, mais aussi de préparation. Sur le plan de la compétitivité, les belouizdadis, qui viennent tout juste de terminer le championnat national de Ligue1, sont mieux lotis, à priori, que leurs homologues de la JSMB. Dans une telle compétition, il faut dire que tout le monde sera motivé pour ajouter une autre étoile sur son « maillot ». Les observateurs, cependant, n’ont pas compris qu’on choisisse le stade Mustapha-Tchaker pour abriter une telle finale de la coupe d’Algérie. Par le passé, c’est le stade mythique du 5-Juillet 62, qui symbolise l’indépendance de l’Algérie, qui était le lieu fétiche. On n’a rien contre le stade de Blida, mais celui du 5- Juillet possède une capacité d’accueil plus grande que celle de Tchaker. De plus, sur le plan des commodités, il a plusieurs points d’avance sur Tchaker, même si l’EN de Belmadi l’avait adopté comme lieu pour recevoir les compétitions officielles. Il est vrai qu’on peut nourrir quelques regrets, mais le choix est fait et personne ne peut délocaliser cet évènement dont on ne sait pas encore l’horaire de départ. On s’était habitué avec l’horaire de 16h, mais... Là, ce n’est de notre ressort du fait qu’on ne peut faire qu’un constat. Toujours est-il, cette finale entre un représentant du palier supérieur et un autre du palier qui vient juste après peut nous donner une prestation de haut niveau avec un suspense qui pourrait «déborder» les prolongations et nous emmener jusqu’aux tirs au but . Ce serait, peut-être, plus clément pour les uns et les autres du fait qu’en cas de défaite, en mettra tout sur la malchance. On espère que cette fête sportive, où l’on souhaite que le «meilleur gagne», serait dominée par le faire-play et la sportivité !

Hamid Gharbi