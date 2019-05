Crise politique : Gaïd Salah appelle les personnalités et les élites nationales à un dialogue "sincère"

Le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP a appelé, mardi à Tamanrasset, "les personnalités et les élites nationales" à un dialogue "sincère et objectif" pour résoudre la crise que vit le pays à travers des "concessions réciproques".

Ce dialogue est "la seule voie qui permettra au pays de sortir de la crise qu'il traverse", a estimé M. Gaïd Salah au cours d'une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels da la 6eme région (Tamanrasset) diffusée par visioconférence à l'ensemble des unités de la Région.

Pour le chef d'état-major "l'unique voie" permettant de sortir de la crise que traverse notre pays, est d'adopter un dialogue sérieux, sincère, réaliste, constructif et clairvoyant, qui place l'Algérie au-dessus de toute considération".

Car ce dialogue, argue-t-il, "signifie la disponibilité de tous à s'entendre et s'écouter mutuellement, avec pondération, sérénité, engagement et une aspiration sincère vers la nécessité, voire l'impératif, de trouver les solutions idoines sans délai".

M. Gaïd Salah en appelle à "toutes les parties" afin qu'elles fassent "preuve de responsabilité à faire du dialogue la bouée de sauvetage de la patrie", et "tirer les enseignements des expériences et des évènements tragiques passés, où la raison était absente, et dont l'unique perdant était la patrie".

Dans ce dialogue "auquel les personnalités et les élites nationales, fidèles à la nation et à son intérêt suprême sacré, doivent participer", il "sera question de l'évaluation des circonstances que vit le pays et de concessions réciproques pour le bien du pays".

C'est ainsi, conclut-il, "que l'on outrepasse les divergences entre les différents avis, ou du moins on réduit les écarts entre les points de vue contradictoires et contrastés, sachant que rien ne s'élève au-dessus de l'intérêt de notre pays".(APS)