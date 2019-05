Scouts musulmans algériens : Une école du nationalisme

À l’occasion de la célébration de la Journée nationale du scout et la commémoration du 78e anniversaire de la disparition du fondateur des SMA, Mohamed Bouras, le ministre des Moudjahidine a animé, hier, au Centre national des études et recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 d’El-Biar (Alger), une conférence historique placée sur le thème ‘«Le rôle des SMA dans la guerre de Libération».

S’exprimant à cette occasion, Tayeb Zitouni a indiqué que les Scouts musulmans algériens ont eu le «grand mérite» d’avoir fourni à la Révolution algérienne des dirigeants et des héros «hors normes» et joué un rôle «primordial» en préparant le terrain aux leaders du mouvement national durant la période coloniale. «Ils ont apporté la pierre à l’édifice de la glorieuse Révolution de Novembre 1954 en formant de valeureux moudjahidine», a-t-il déclaré, affirmant dans ce sens qu’une grande partie des cadres et des dirigeants de la Révolution sont issus de cette organisation.

Le ministre a souligné dans son intervention le rôle et l’apport des scouts algériens durant la Révolution de Novembre 1954 et précisé à ce sujet que plusieurs martyrs et moudjahidine avaient fait leurs classes au sein des SMA, à l’instar de Mohamed Bouras, Didouche Mourad, Hocine Aït-Ahmed, Mohamed Belouizdad, Mostefa Benboulaïd, Souidani Boudjemaa et plein d’autres. Il a tenu à rendre un hommage vibrant au défunt Mohamed Bouras, le père fondateur du Mouvement scout algérien, qu’il qualifie du reste de «nationaliste hors pair» qui s’est donné «sans compter» pour que vive l’Algérie libre et indépendante.

Poursuivant ses propos, le premier responsable du secteur a fait remarquer que la création des SMA, en 1941, par le martyr Bouras était une réponse à son vif «intérêt» pour la préservation des composantes de l’identité algérienne ainsi qu’à la formation d’une génération «prête» à «mener» la bataille de la Libération, «capable d’ébranler» les piliers du colonisateur pour devenir «éclaireurs» après l’indépendance.

Dans le même contexte, M. Zitouni a évoqué le parcours des SMA, jalonné, selon lui, de victoires et de réussites et rappelé à ce propos les héros et martyrs parmi les jeunes Scouts musulmans tombés au champ d’honneur durant la glorieuse Révolution algérienne. Il a rappelé aussi que les scouts algériens ont grandement contribué au sein du Mouvement national en menant un travail de sensibilisation auprès des populations et de la jeunesse. «Jusqu’à aujourd’hui encore, les SMA poursuivent leur noble mission de sensibilisation et d’éducation des nouvelles générations à l’amour du pays et de la patrie», s’est-il félicité avant d’appeler les Algériennes et les Algériens à faire preuve de «sens de responsabilité» en vue de «poursuivre» l’édification du pays, notamment en cette conjoncture particulière de son histoire. «Nous devons assumer toutes nos responsabilités pour préserver le legs de nos martyrs, ainsi que les acquis obtenus jusque-là», a-t-il conclu.

De son côté, Massoud Aliouat, ancien commandant général des Scouts Musulmans, a évoqué les circonstances dans lesquelles, cette organisation a été fondée et rappelé que 17 des 22 dirigeants qui avaient décidé de déclencher la Révolution du 1er novembre appartenaient aux SMA.

Sarah A. Benali Cherif