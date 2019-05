Découverte de gaz pour la première fois dans la wilaya de Tindouf : Une phase importante pour l’économie nationale

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé, hier à Tindouf, que la découverte de gaz dans cette wilaya représente une phase importante pour l’économie nationale.

S’exprimant lors de l’inspection du champ d’exploration dans la région de Ghar Djebilat (70 km de Tindouf), le ministre a indiqué que «la découverte de gaz, pour la première fois dans cette wilaya, représente une phase importante pour l’économie aussi bien nationale que locale, sachant que ce champ présente des indices positifs et a permis de produire quelque

275 m3 de gaz et près de 300

litres/ heure de condensat». Pour M. Arkab, «cette nouvelle découverte a été réalisée sur un champ de quelque 140 km2 (extensible), et la prochaine étape portera sur l’évaluation de ce champ pour permettre à l’entreprise nationale Sonatrach d’avoir une idée exhaustive le concernant, avant d’entamer la phase suivante de développement et d’exploitation».

«Elle permettra d’insuffler une dynamique à l’action de développement national et local, et aura des retombées positives sur différents secteurs, surtout que le champ en question est à 70 km à peine du gisement de fer de Ghar-Djebilet qui nécessite de l’énergie électrique et gazière et de l’eau, en plus de son apport au développement des ressources énergétiques locales», a ajouté le ministre de l’Energie.

Ceci, en plus de sa contribution à l’alimentation des centrales électriques fonctionnant au gasoil dans la région, allégeant ainsi les lourdes charges sur le budget de l’Etat dans ce domaine, a poursuivi M. Arkab en se déclarant «optimiste» quant à cette nouvelle exploration réalisée par des compétences algériennes.

A noter que au début, la visite du ministre de l’Energie a été chahutée par un groupe de protestataires, contraignant à un changement d’itinéraire.