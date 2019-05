22.000 mégawatts prévus : Quel financement pour le programme ?

Annoncé en grande pompe, le programme national des énergies renouvelables peine à aboutir. Sa réalisation dans les délais fixés est-elle maintenue ? Pas si sûr. Sur 22.000 mégawatts prévus, seuls 400 mégawatts d’électricité ont été produits. Le ministre de l’Energie, dans un entretien accordé à l’APS, annonce : «Nous sommes décidés à concrétiser la totalité du programme sur le moyen et long termes». Depuis sa première adoption en février 2011, le programme, explique M. Arkab, a fait face à des difficultés liées essentiellement à «la problématique du financement, en termes de mécanismes d’encouragement et de prise en charge des surcoûts induits par l’intégration des renouvelables». S’ajoutent un «nécessaire savoir-faire et surtout une disponibilité des ressources financières». Qu’en pensent les experts ? Noureddine Yassa, directeur du Centre des énergies renouvelables indique qu’à l’absence de coordination intersectorielle s’ajoutent le changement du paradigme énergétique, difficile à opérer à cause de la résistance aux changements, notamment dans le secteur de l’énergie, les prix non compétitifs par rapport à l’énergie subventionnée, la non-diversification du secteur du transport de l’énergie, la non-adaptation de la réglementation technique «grid code» aux énergies renouvelables, le manque d’études rigoureuses sur les capacités d’accueil réelles du réseau électrique national et son développement en adéquation avec les objectifs d’intégration des énergies renouvelables.

De son côté, Abdelmadjid Attar, ancien patron de Sonatrach relevait d’autres incohérences d’ordre prévisionnel. En 2017, a-t-il souligné, il était question du fameux mégaprojet solaire de 4.050 mégawatts de photovoltaïque. Cette prévision est réduite à

150 mégawatts. «On s’est rendu compte de la difficulté de son financement. Le programme des 22.000 MW nécessitera 100 milliards de dollars d’investissement», indiquait M. Attar. Dans cette optique, le ministre de l’énergie précise que «les projets industriels sont capitalistiques et nécessitent la mobilisation d’importantes ressources financières. C’est pourquoi, il y a urgence à réfléchir à la mise en place de nouveaux mécanismes de financement sur le long terme avec des conditions économiques qui n’entravent pas la rentabilité de ces projets. Il faut aussi clarifier le contexte institutionnel et juridique relatif à l’investissement». S’agissant de l’implication des entreprises nationales dans l’industrie liée aux EnR, M. Arkab explique que la nouvelle réglementation de promotion des EnR prévoit l’intégration nationale à tout appel d’offres lancé dans le domaine, sachant qu’il encourage en plus le recours aux capacités nationales d’investissement pour intégrer les flux d’investissement nationaux dans la réalisation de capacités renouvelables. Notons que deux appels d’offres lancés par le secteur de l’énergie font de cet aspect d’intégration nationale une pierre angulaire de l’édifice d’évaluation des offres. Il est question de la réalisation par la Commission de régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) d’une capacité minimale de 150 MW au niveau des autres (04) wilayas du Sud-Est du pays, et de la réalisation, en EPC, des centrales photovoltaïques d’une capacité globale de 50 MWc au sud, pour l’hybridation de ces réseaux isolés par l’énergie solaire photovoltaïque.

Fouad Irnatene