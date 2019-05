Commerce : Nouveau débrayage des agents de contrôle

Les agents de contrôle commercial ont engagé, dimanche, une nouvelle grève nationale, à l'appel du Syndicat national des travailleurs du secteur du Commerce (SNTC), pour revendiquer l'amélioration de leur situation socio-professionnelle. Déclarée illégale par le tribunal administratif d'Alger, cette grève se poursuivra jusqu'au mercredi prochain, avec sa reconduction éventuelle la semaine prochaine, du 2 au 5 juin, si la tutelle ne satisfait pas les revendications soulevées, a déclaré à l'APS, le Secrétaire général du SNTC, Ahmed Allali. Le SNTC avait déposé un préavis le 13 mai, à l'issue de son assemblée générale extraordinaire, lors de laquelle les travailleurs avaient voté pour la grève. «Cette décision intervient en réponse au ministère qui a ignoré les revendications du Syndicat de trouver, rapidement, des solutions aux problèmes des agents de contrôle et des travailleurs du secteur et qui se contente de promesses via les médias», a souligné M. Allali. Il a mis en avant, dans ce sens, «l'attachement du SNTC à assurer le service minimum, conformément à la loi».

De son côté, le chargé de communication au niveau du ministère du Commerce, Samir Meftah, a indiqué, dimanche à l'APS, que le Tribunal administratif avait déclaré, jeudi 23 mai, «illégale», cette grève, ajoutant que les portes «sont et resteront ouvertes devant pour un dialogue constructif et transparent loin des contrevérités afin de trouver des solutions aux problèmes dont souffre le secteur. Déplorant «la position intransigeante observée par le Syndicat qui s'est hâté de rejeter toute initiative de dialogue», il a expliqué que «la majorité des revendications soulevées par les grévistes sont en cours d'examen au niveau du Premier ministère». «Nous attendons leur finalisation pour être mises en application prochainement, par conséquent je ne vois pas la pertinence de ces débrayages, qui au final ne servent aucune parties», a-t-il ajouté.

Les agents de contrôle avaient observé, les 6 et 7 mai, une grève à l'appel du SNTC, pour réclamer l'amélioration de leurs conditions professionnelles. Outre les sit-in observés les 6 et 7 mai, les agents de contrôle avaient enclenché, le 8 mai, une grève nationale qui a été arrêtée suite au jugement rendu par le Tribunal administratif le 9 mai la déclarant «illégale», au moment où le Syndicat affirme avoir respecté toutes les procédures stipulées par la loi avant de recourir à la grève». Le SNTC revendique l'élaboration d'un statut permettant aux travailleurs de bénéficier de primes propres au secteur, la titularisation des différents corps, des agents de sécurité, des gardiens et des chauffeurs, avec augmentation de leur salaire, tout en permettant aux femmes de ménage de bénéficier de la prime du Fonds de revenus complémentaire (FRC). Outre la protection et la prime du FRC, le syndicat a exigé de ne pas demander aux inspecteurs (par les responsables de wilaya) d'établir le plus grand nombre de procès.

Par ailleurs, le SNTC revendique l'ouverture d'enquêtes et l'intensification du contrôle sur les grands commerçants et opérateurs économiques, et non pas, uniquement, sur le simple commerçant.