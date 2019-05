El-Bayadh : Attribution de 2.000 lotissements d’auto-construction avant fin 2019

Quelque 2.000 lotissements destinés à l’auto-construction seront attribués dans la commune d’El- Bayadh, avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris du président de la commission d’aménagement du territoire et d'urbanisme à l’APC, Omar Mecheri. Ces lotissements ont bénéficié à la commune, dans le cadre d'un quota attribué l’année dernière, soit 3.000 lotissements.

Les services communaux ont initié, en collaboration avec d’autres secteurs liés à l’habitat dans la wilaya, l’opération de choix des terrains qui abriteront la nouvelle zone d’extension urbaine proche du centre universitaire Nour El-Bachir.

L'opération d’inscription a été lancée depuis le week-end dernier au profit des résidents de la commune désirant obtenir des assiettes d’une superficie de 200 mètres carrés en réservant un site électronique.

Elle se poursuit jusqu’au 20 juin prochain. Les dossiers de souscripteurs seront déposés après l’inscription électronique au niveau de l'annexe communale proche du lieu de résidence du souscripteur. Pour accéder à un de ces terrains, le postulant ne doit pas avoir bénéficié d'une aide financière ou un foncier alloué par l’État pour l’habitat.

Parallèlement à l’opération d’inscription, une commission mixte sera bientôt constituée pour examiner les dossiers de souscripteurs et élaborer une liste initiale des bénéficiaires qui seront transférés vers le fichier national du logement pour enquête et approbation. Pour rappel, la commune d’El-Bayadh a vu, depuis le début de l’année 2018, le lancement de la distribution de quelque 3.000 lotissements d’auto-construction.

Le nombre de dossiers qui sont au niveau des domaines pour établir des actes de propriété est de 2.400 dossiers, et l’opération est en cours.

La Direction de la construction, de l'urbanisme et de l'architecture et la Direction de l'administration locale ont été chargées de préparer les sites pour ces lotissements, notamment l’ouverture des accès, la réalisation des réseaux d’eau, d'assainissement et d'électricité pour leur permettre de lancer les travaux.

Deux sur les huit sites prévus pour les 3.000 lotissements sont lancés en aménagement, en attendant le restant des sites une fois les procédures administratives finalisées.