Don d’organes : Troisième transplantation de foie réussie

Des équipes médicales exerçant à l'hôpital de Constantine, en coordination avec l'hôpital ‘‘Maouche-Amokrane’’ d’Alger, ont réussi à prélever des organes sur un donneur décédé. Cette nouvelle opération est la troisième du genre en Algérie réalisée durant les huit dernières années

À cet égard, le président du conseil scientifique de l'Agence nationale des organes a précisé dans une déclaration à la presse que les organes ont été prélevés sur un donneur décédé, la semaine dernière, à l'hôpital de Constantine, et ont permis à trois personnes de bénéficier d’un organe, après une longue attente.

Le professeur Tahar Rayane a souligné que le défunt sur lequel des organes ont été prélevés était un homme de 53 ans, souffrant de graves saignements au niveau du cerveau. Ce dernier est resté pendant une certaine période dans un état comateux, entraînant par la suite une mort cérébrale. « Nous avons pu avoir l’autorisation de prélever ses trois organes après que sa famille nous a donné son consentement », a-t-il révélé, ajoutant que les organes prélevés sont les deux reins et le foie.

Dans le même contexte, le professeur a souligné que la première intervention chirurgicale ayant permis l’implantation du premier foie avait été transplantée par l'hôpital de Batna à un jeune homme âgé de 36 ans, alors que le second foie a été greffé dans la wilaya d’Alger par l'équipe médicale de l'hôpital ‘‘Maouche-Amokrane’’ à un homme âgé de 53 ans. Le foie, dira la même source, a été transplanté à une femme au niveau de l’hôpital militaire.

En ce qui concerne la façon de choisir les futurs bénéficiaires, le professeur dira qu'il est soumis à la sélection de la diversité biologique et immunologique, selon les cas. Mais aussi, la compatibilité du donneur avec le récepteur, soulignant que s'il y a beaucoup de candidats pour recevoir l'utilisateur. Dans ce cas-là, la sélection se fera en fonction du nombre d'années de dialyse rénale, et s'il y a des enfants, la priorité leur est donnée.

« Dans le cas où le défunt est originaire de la wilaya de Constantine, tous les services médicaux concernés ayant des informations spécifiques sur ses patients compatibles avec ce que nous cherchons en termes d’organes. Il y a de la place pour le népotisme, car il s'agit d'une analyse immunologique très complexe », dira-t-il.

Concernant les listes d’attente, le Pr Rayane explique qu’elles seront élaborées par l’Agence nationale des organes afin de « déterminer » la priorité dans le processus de sélection des greffes et les critères adoptés, en soulignant que les enfants sont « prioritaires » dans tous les cas.

L'Agence nationale des organes a commencé à collecter des informations sur les personnes qui ont exprimé le souhait de faire don de leurs organes en cas de décès et qui reçoivent la carte de donneur, car elle organisera les patients en fonction de la priorité accordée à la santé.

M. Mendaci