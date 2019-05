Enseignement supérieur : 60% des logements de fonction attribués aux enseignants

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a défini les modalités d’octroi des logements de fonction, en consacrant 60% aux enseignants chercheurs et 40% au profit du personnel administratif et autres travailleurs.

En effet, dans une circulaire relative à la gestion du dossier de logement de fonction, adressée aux directeurs des établissements universitaires concernés par la distribution des logements de fonction, la direction du développement et de la prospective du département de Tayeb Bouzid appelle à « accélérer » la cadence du travail des commissions de logement au niveau des établissements qui accusent des retards. A ce propos, des décisions seront attribuées aux bénéficiaires dès que le taux d’avancement des travaux atteindra les 40%. Il faut dire à ce titre que le secteur de l’enseignement supérieur recrute près de 3.000 enseignants annuellement au niveau des universités algériennes.

Auparavant, les syndicats agréés du secteur avaient interpellé la tutelle afin d’ordonner des désistements de logements de fonction au profit des enseignants. Il convient de souligner que le logement de fonction est destiné aux enseignants non logés. A ce titre, les enseignants ayant bénéficié de l’aide de l’Etat ou d’un logement et ceux possédant des logements ou des lots de terrain ne peuvent y être éligibles.

Pour ce qui est de l’aide de l’Etat, une enquête est faite au niveau du fichier national du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Pour les biens propres, l’enquête doit être menée au niveau des directions des domaines des wilayas, lieu du travail du postulant, lieu de résidence, et le lieu ou le postulant a déjà exercé auparavant. Néanmoins, le contrôle, à ce sujet, ne doit pas suspendre la procédure d’attribution de logements qui peut continuer au-delà du moment d’affectation, à condition que le postulant produise une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne possède pas de bien immobilier en son nom ou au nom de son conjoint.

Etant donné que ces logements sont incessibles, les enseignants attributaires pourront souscrire à toute formule de logement offerte par l’Etat (location-vente, promotionnel et autres), à condition de libérer le logement de fonction et d’en restituer les clés à l’établissement employeur.

Il faut dire, par ailleurs que pas moins de 10.000 logements de fonction ont été réalisés au profit des enseignants universitaires à travers le pays, durant ces dernières années, dont 650 logements à Alger. Des instructions ont été signifiées aux recteurs des universités à l’effet de remettre des «attestations d’affectation» aux enseignants bénéficiaires lorsque les travaux auront atteint les 40%.

Salima Ettouahria