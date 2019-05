Projets dans les ressources en eau : Respect des délais de réalisation

Le ministre des Ressources en eau, M. Ali Hamam, était, dimanche à Mascara, pour une visite d’inspection et de travail qui l’a conduit sur plusieurs sites afin de s’enquérir de visu de l’état d’avancement des réalisations et projets relevant de son département ministériel. Le ministre, accompagné des autorités locales de la wilaya et des cadres de son secteur, devait, en début de matinée, inspecter, en chef-lieu de la wilaya, le projet des réservoirs 2X15.000 m3 sis à Sidi Abdeldjebar. Sur place, le premier responsable du secteur de l’hydraulique a longuement écouté avec intérêt toutes les explications techniques qui lui ont été présentées sur le projet en question. Le ministre a émis beaucoup de réserves, compte tenu de son insatisfaction face au retard dans l’avancement des travaux constaté, le taux n’étant qu’à 29%. Il a été convenu que la réception d’une telle réalisation se fera mi-juillet de l’année en cours. Le ministre s’est montré et catégorique pour le respect des délais, en respectant les termes du marché et du cahier des charges. S’agissant du réseau MAO et des contraintes de sa télégestion, le ministre n’a pas manqué de rappeler que cela relève des prérogatives de l’ADE-HYDRO Aménagement. Sur le chantier des deux cuves 15.000 m3 X2, le ministre dira que ce projet fera l’objet d’une attention particulière dans l’accélération des travaux, pour être mis en service dans les délais impartis. Le ministre s’est rendu ensuite au niveau de la commune de Ghriss, pour inspecter le projet de réalisation d’une infrastructure pour le transfert des eaux du barrage d’Ouizert vers la plaine de Ghriss ; ce projet a coûté la somme de 557,788 millions de DA. Une présentation exhaustive et détaillée de la situation de la station d’épuration des eaux usées de Mascara qui arrive à traiter initialement 13.000 m3/j, une proposition a été faite au ministre pour la programmation d’une autre station sachant qu’il y a 14 rejets à l’air libre. La présentation de l’AEP de la wilaya a été largement passée en revue. 16 communes sont alimentées à partir du MAO, 9 communes seront alimentées dans le cadre du plan d’urgence à partir de mois de juin, ce qui portera le taux d’alimentation en eau potable à partir du dessalement à 53,23%, le taux à partir des barrages étant de 4% et de 9% à partir des nappes. Les barrages de la wilaya, au nombre de cinq et d’une capacité théorique de 206 millions m3, ne contiennent que 83,665 millions de m3, soit 42%. Cette quantité est à utilisation mixte pour l’irrigation agricole et pour l’alimentation de la population en eau potable, à cela s’ajoutent 11 retenues collinaires, alors que la nappe phréatique présente une baisse considérable. Trois communes vont être prises en charge à partir du barrage d’Oued That qui a une capacité de 7 millions de m3 et qui se trouve rempli a 68% ; il doit irriguer la plaine de Kachout d’une superficie de 500 ha et alimenter les trois communes pour une capacité de 4,1 millions m3/an, soit 12.600 m3/J pour une population estimée a 100.000 habitants. Au niveau d’Aïn Farah, le ministre, après avoir suivi la présentation, est revenu sur le sempiternel non-respect des délais impartis. Le ministre a écouté attentivement toutes les préoccupations des responsables du secteur et a répondu aux questions de la presse sur plusieurs sujets, notamment la question du traitement des eaux usées. Le ministre dira qu’un programme est en cours d’étude pour la prise en charge du problème des eaux, en particulier au niveau de la station thermale de Bouhanifia qui vit un problème épineux dû au déversement des eaux usées provenant d’une localité limitrophe à la wilaya de Mascara où toutes les voies et moyens susceptibles d’être utilisés dans la mobilisation des ressources hydriques pour les besoins de l’irrigation agricole, l’AEP et la préservation et la réutilisation des eaux épurées ont été les points principaux autour desquels s’est articulée la visite du ministre des Ressources en eau, hier dans la wilaya de Mascara. Enfin, dans le sud de la wilaya, à proximité d’oued El-Abtal, la réalisation du minibarrage d’oued Taht, longtemps attendue, l’apport de cet ouvrage, d’une capacité de 7 millions de mètres cubes, constituera certainement un apport considérable pour la région.

A. Ghomchi