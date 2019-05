Préparation de la saison estivale : Une commission multisectorielle à Boumerdès

Une commission multisectorielle élargie a entrepris des sorties de terrain à Boumerdès, pour veiller au suivi de la mise en œuvre des mesures englobées dans le programme de préparation de la saison estivale 2019 et en garantir la réussite, a-t-on appris du wali Yahia Yahiatene.

La mise en place de cette commission, première du genre à Boumerdès, qui réunit des représentants de différents secteurs concernés par le bon déroulement de le saison estivale, «vise le contrôle de la mise en œuvre de la feuille de route englobant les mesures prises, à l’échelle locale, pour assurer une bonne saison estivale 2019», a indiqué le responsable de l'exécutif, dans une déclaration à l’APS, en marge d’une visite de travail dans les communes de Baghlia et de Sidi Daoud. M. Yahiatene a cité, parmi les priorités prises en compte par cet organe de contrôle, «la propreté des villes et des plages, au même titre que la bonne disponibilité des structures d’accueil de la wilaya».

Dans un exposé sur les préparatifs de la saison estivale, présenté à l’occasion, le directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya, Louerdi Abidi, a indiqué que parmi les mesures mises en place à ce titre, le parachèvement en cours d’une opération de réaménagement, l'équipement et le nettoyage au profit de l’ensemble des plages autorisées à la baignade, dont le nombre sera porté cette année à 47, sur un total de 61 parcourant un littoral de plus de 100 km de long. Il s’agit également, a ajouté Abidi, de l’installation au niveau des plages de points médicaux mobiles relevant de la Direction locale de la santé, tout en veillant à mettre un terme à l’exploitation illégale de ces espaces (plages). Le même dispositif prévoit également l’aménagement d’accès aux plages et leur dotation en panneaux signalétiques et autres panneaux publicitaires, tout en garantissant l’éclairage public à leur niveau, ainsi que les routes y attenantes, des parkings pour les véhicules et l’aménagement d’aires destinées au commerce, des douches et des salles d’eau et autres commodités nécessaires au bien-être des estivants.

L'entreprise d’hygiène «Medi-Net» est chargée de veiller à la propreté des plages et à l’enlèvement des déchets à leur niveau, au moment où il est question, selon le même responsable, d’interdire le camping anarchique, à travers l’aménagement d’espaces contrôlés pour ce faire le long du littoral et au niveau des forêts de la région. À cela s’ajoute le lancement de stages de formation au profit des prestataires de services, dont les agences de tourisme et gérants de camps de vacances et d’ établissements hôteliers, outre la tenue de foires artisanales au niveau des plages. Au volet hébergement, la wilaya compte 20 structures hôtelières d’une capacité globale de 3.200 lits, en plus de 5.000 lits assurés par les camps de vacances de la région et nombre d’établissements éducatifs et centres de formation. Le wali a entamé sa visite à Baghlia par l’inspection du chantier d’une unité de la Protection civile, prévue à la réception en juillet prochain, outre une salle spécialisée réceptionnée à la fin 2018. Dans la commune de Sidi Daoud, le chef de l’exécutif a procédé à la mise en service d’un stade de proximité au village agricole, avant l’inspection d’un projet de réhabilitation de deux écoles, au même titre que d’un projet de réalisation de 112 logements à Sidi Daoud, dans le cadre de l’éradication des chalets. Une annexe administrative, en réalisation dans la région de Sidi-Amar-Cherif, a été également inspectée par le wali, qui a donné le coup d’envoi des travaux d’un stade communal à Sahel Bouberak, outre l’inspection des travaux d’aménagement de la plage Aïn Sania Souanine, en perspective de la prochaine saison estivale.