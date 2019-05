M. Benmessaoud reçoit l’ambassadeur de Croatie : Promouvoir la coopération bilatérale

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a examiné, dimanche, avec l'ambassadeur de la Croatie, Ilija Zelalic, les moyens de relancer les relations de coopération bilatérales et de les promouvoir dans le domaine. Les deux responsables ont évoqué «les mécanismes de relance des relations de coopération et les moyens de leur développement entre l'Algérie et la Croatie dans le domaine du tourisme et de l'artisanat», se félicitant «de la qualité de ces liens» et exprimant «l'attachement des deux pays au développement et à l'élargissement des domaines de coopération et de partenariat». A cette occasion, le ministre a mis en avant «l'impératif de signer un mémorandum d'entente entre les deux pays dans le domaine du tourisme en y intégrant plusieurs axes importants, liés notamment au tourisme durable et rural, à la gestion touristique et hôtelière ainsi qu'à la formation». Il a souligné «l'importance de développer les relations en termes de réalisation de ports touristiques, vu la grande expérience de la Croatie en la matière, de s'employer à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les opérateurs touristiques des deux pays, et d'organiser des voyages d'exploration afin d'attirer les touristes croates et leur présenter le produit artisanal algérien». Pour sa part, l'ambassadeur a mis en valeur «les atouts touristiques que recèle l'Algérie», faisant état de l'intérêt porté au marché algérien par les grandes entreprises activant dans l'hôtellerie et les ports touristiques en Croatie.