EPTV et ANEP : Mounir Hemaïdia et Salim Rebahi installés dans leurs fonctions

Le nouveau directeur général de l'Entreprise publique de la télévision (EPTV), Salim Rebahi, a été installé, dimanche dernier à Alger, dans ses nouvelles fonctions en remplacement de M. Lotfi Cheriet, démis de ses fonctions. Présidant la cérémonie d'installation, le ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement, Hassan Rabhi, a affirmé que cette installation «consacre la poursuite du fonctionnement des institutions de l'Etat et le dévouement dans l'accomplissement du service public».

La télévision public «fait face actuellement à des défis qui nécessitent une large concertation dans l'objectif de hisser ses performances à la hauteur des aspirations des téléspectateurs», a indiqué le ministre ajoutant que «l'étape à venir nécessite davantage de mobilisation et de vigilence afin d'assurer et de renforcer les dénominateurs communs entre Algériens et de préserver la stabilité du pays et la force des institutions», outre «la consécration d'une liberté d'expression responsable». De son côté, le nouveau DG de l'EPTV a affirmé qu'il allait démarrer «à partir de la plateforme mise en place par son prédécesseur afin de rendre à l'EPTV la place qui lui sied et corriger le stéréotype sur cette entreprise qui continuera à accomplir ses missions consistant en la défense de l'Algérie, de ses valeurs et de ses traditions». Pour sa part, M. Cheriet a affirmé avoir tenté, durant la courte période passée à la tête de l'EPTV, d'apporter sa contribution à la lumière de la conjoncture complexe que traverse le pays», exprimant sa conviction que les cadres de l'EPTV «sont capables de promouvoir leur entreprise».

Le nouveau Président-directeur général (Pdg) de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP), Mounir Hemaïdia a été installé également, hier à Alger, dans ses nouvelles fonctions, en remplacement de Mme Djazia Djeddou, démise de ses fonctions de directrice générale par intérim de l'ANEP. Présidant la cérémonie d'installation, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Hassan Rabehi, a affirmé que «l'ANEP, placée sous la tutelle du ministère de la Communication, compte parmi les institutions les plus importantes, de par sa relation avec les différents médias public et privé et ses activités, aussi riches que diversifiées». M. Rabehi a fait part de «la pleine disponibilité» des responsables de cette entreprise à «traiter avec les partenaires en toute démocratie et transparence, en tenant compte de la conjoncture que traverse le pays et dans le cadre du respect des valeurs nationales», insistant sur l'impératif de «faire prévaloir l'intérêt suprême du pays, en œuvrant à diffuser un discours médiatique responsable et engagé, à même de concourir à la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays». Le ministre a passé en revue le parcours professionnel de M. Hemaïdia, qui l'habilite «à s'acquitter pleinement de la mission dont il est investi». M. Rabehi a appelé, en outre, tous les médias «à coopérer avec la commission chargée de définir les critères d'octroi de quotas et d'espaces publicitaires au profit de la presse publique et privée, de manière à satisfaire les demandes de ces institutions médiatiques, d'une part, et de se conformer aux principes et objectifs nationaux d'autre part».

Par ailleurs, M. Hemaïdia a exprimé son «attachement à développer l'entreprise pour lui permettre d'accomplir le rôle pionnier qui lui a été confié pour l'édification de l'Algérie de demain, en conférant davantage de transparence à la gestion, à la numérisation et au recrutement de l'élément humain qualifié, d'autant que l'ANEP compte parmi les principales institutions, au regard de son champ d'action stratégique».