Ambassade d'Algérie à Nouakchott : Distribution de rations alimentaires au profit de familles nécessiteuses

L'Ambassade d'Algérie à Nouakchott (Mauritanie) a distribué 300 paniers alimentaires au profit des familles nécessiteuses à Nouakchott et Nouadibu pour rompre le jeûne, lors de la première semaine du mois sacré, en concrétisation des valeurs de solidarité et de fraternité entre les deux pays, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dimanche dernier dans un communiqué.

Chaque panier alimentaire contenant «des denrées alimentaires de large consommation» ont été distribués aux familles mauritaniennes, a précisé la même source, ajoutant qu'il s'agit de «la deuxième année où l'ambassade d'Algérie en Mauritanie prend l'initiative de faire «de bonnes actions», qui traduisent bien les liens de fraternité et de solidarité unissant les deux pays frères.

La représentation algérienne avait également distribué «des médicaments et des équipements au profit d'un hôpital, d'un point de santé et d'une école», en attendant d'autres initiatives au profit des orphelins et des malades».