Industrie militaire : Livraison de 252 camions fabriqués en Algérie

«Nous sommes contents de satisfaire notre clientèle en Algérie et de contribuer au développement de l’industrie mécanique nationale. Nous œuvrons à offrir à nos clients un service de qualité en contribuant au développement de l’économie nationale». C’est en ces termes on ne peut plus clairs que le directeur général de la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB), Djamel Mahiout, s’est exprimé, hier, à Rouiba (Alger), lors de la signature d’un protocole de livraison de plusieurs camions multifonctions au profit de l’Armée nationale populaire et d’entreprises algériennes du secteur public et privé.

De son côté, le représentant de la direction centrale du matériel de l’ANP, le commandant Mustapha Bouzermaa a déclaré que cette livraison vise à «renforcer» les capacités opérationnelles de l’ANP. « Cette réception consolide la stratégie du Haut commandement de l’Armée Nationale Populaire qui a pour but de renforcer nos capacités et notre économie nationale », a-t-il fait savoir, ajoutant que l’ANP vient de réceptionner 252 camions tactiques dont des 4x4, des 6x6 ainsi que des véhicules destinés aux transports de troupes.

Il convient de préciser que cette livraison s’inscrit dans le cadre du développement de l’industrie militaire et de la branche des fabrications mécaniques et dans la perspective de satisfaction des besoins exprimés par les différentes structures de l’Armée Nationale Populaire (ANP). C’est donc, à ce titre que la direction des fabrications militaire du ministère de la Défense nationale a procédé à travers la société SPA/AMS-MB de Rouiba (Alger) à la livraison de pas moins de 278 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz, produits par l’entreprise algérienne de production des véhicules de Tiaret, en 2e Région militaire, au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale et d’entreprises nationales publiques et privées telles que ‘‘Rail Elect SPA’’, ‘‘SNC PC Sarl’’, l’ENTP et SOMIZ. Ainsi, cette livraison de véhicules de type poids lourd, qui intervient en continuité des précédentes opérations de remise de ce genre d’engins, « démontre pleinement » la capacité de ces sociétés quant à la satisfaction des commandes en matière de quantité et de qualité des produits, en plus du respect «rigoureux» des délais de livraison et ce, conformément aux orientations du Haut commandement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) visant l’optimisation de la production nationale.

Pour rappel, le Général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, et Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire, n’a cessé de rappeler l'importance de l'industrie militaire dans le processus de développement et de modernisation des capacités des forces armées. Lors d’une précédente déclaration, il a déclaré à ce sujet que cet effort contribue à «accroitre» l’apport de l'ANP dans la promotion de l’industrie et le développement de l’économie nationale à travers la «diversification» des sources de revenus du pays et la «réduction» de la dépendance vis-à-vis de l’international.

Sami KAIDI