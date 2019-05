M. Gaïd Salah dans la 6e Région militaire (Tamanrasset)

Le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a entamé depuis hier une visite de travail et d’inspection dans la 6e Région militaire à Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre des visites de contact direct avec les personnels pendant le mois sacré de Ramadan, à travers l’ensemble des Régions militaires, Monsieur le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, effectue à partir d’aujourd’hui, lundi 27 mai 2019, une visite de travail et d’inspection en 6e Région militaire à Tamanrasset», note la même source. Le Général de corps d’Armée supervisera, lors de cette visite, l’exécution d’un exercice démonstratif avec munitions réelles, présidera également des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels de la Région, et inspectera quelques unités déployées sur les frontières sud du pays. À l’entame, après la cérémonie d’accueil, le Général de corps d’Armée, accompagné du Général-Major, Mohamed Adjroud, commandant de la 6e Région militaire, a rappelé, lors de sa rencontre avec le commandement et les cadres de la Région, «les efforts soutenus fournis par les unités mobilisées sur le territoire de cette importante région et le long des frontières sud du pays». Il a également souligné que «sa supervision de cet exercice s’inscrit dans le cadre du suivi de la série d’exercices démonstratifs avec munitions réelles exécutés dernièrement au niveau de toutes les Régions militaires, et ce, dans l’objectif d’évaluer la deuxième phase du programme de préparation au combat 2018/2019, de s’enquérir, sur le terrain, du niveau de préparation atteint par le corps de bataille de l’Armée Nationale Populaire, et d’examiner le niveau de disponibilité opérationnelle des unités de combat», ajoute le communiqué du MDN.