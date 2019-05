Salon professionnel international Sud-Africain des produits de détail : L’Algérie prendra part au rendez-vous

L’Algérie prendra part à la 25e édition du Salon professionnel international sud-africain des produits de détail: électronique grand public et électroménager, matériaux de construction, outillage.

Cet important événement, qui se déroulera du 23 au 25 juin prochain au Gallagher Convention Centre à Johannesburg (Afrique du Sud) et qui entre dans le cadre du programme officiel de participation des entreprises nationales aux foires et salons à l’étranger, offre aux exposants algériens une opportunité idoine pour, entre autres, étudier les moyens d’investir dans ce pays, faire connaître leurs produits sur le marché sud-africain et rencontrer les chefs d’entreprises étrangères, notamment sud-africaines, comme il constitue un moyen idéal pour favoriser les opportunités d’affaires et le développement de partenariats. Les opérateurs algériens pourront également explorer de nouvelles opportunités de diversifier les exportations de l’Algérie vers l’Afrique du Sud mais aussi prendre connaissance des dernières technologies en matière de développement des produits de qualité, une condition première pour la commercialisation. En effet, la coopération entre l’Algérie et l’Afrique du Sud a connu ces dernières années une amélioration constante. En vue de renforcer la coopération économique et commerciale et impulser l'investissement entre les deux pays, une feuille de route a été signée en janvier dernier. La ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République d'Afrique du Sud, Lindiwe Sisulu, avait indiqué que celle-ci va notamment permettre d’échanger les expériences dans les domaines des mines et de l'énergie ainsi que dans celui des transports, avec la proposition de rouvrir la ligne maritime qui relie les ports algériens à Durban. Il convient de signaler que les frais de participation sont subventionnés à hauteur de 80% par le Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE) en matière de location des stands et d’acheminement des marchandises. Dans un communiqué publié sur son site-web, l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) a fait savoir que le SAITEX est l’un des plus grands et importants Salons multisectoriels en Afrique.

Il constitue une porte d'entrée vers ce marché important d’environ 350 millions de consommateurs. C’est une opportunité pour les exposants locaux et internationaux d’exposer et promouvoir une offre diversifiée de produits et explorer les opportunités commerciales. En marge de ce Salon, il est prévu la tenue d’un forum pour le développement du commerce qui représente une plate-forme clé, où les gouvernements et les organismes concernés se réunissent pour partager des informations et se concerter sur les politiques de développement entre les pays africains.

M. A. Z.