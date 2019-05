Tosyali-Algérie : Exportation de 500.000 tonnes de rond à béton en 2020

«Le climat des affaires en Algérie est propice et favorable aux entreprises qui sont sérieuses et qui veulent investir durablement», a indiqué, hier à Alger, Alp Topcuoglu, membre du conseil d’administration du complexe sidérurgique Tosyali-Algérie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, il a souligné que «le marché algérien possède un potentiel capable de concurrencer les marchés des pays développés». Il a exprimé à cet effet sa pleine satisfaction quant à la création, en 2007, de la société Tosyali Algérie : «Depuis la création de notre société, nos investissements ne cessent de grandir», a-t-il dit. Il a ajouté qu’aujourd’hui Tosyali Algérie a atteint un niveau important, que ce soit au niveau des deux rives sud et nord de la Méditerranée ou en Afrique. En réponse à une question sur le taux de production, il a rappelé qu’il a atteint, en 2018, 2,2 millions de tonnes d’acier, et cette année, il va dépasser les 3 millions de tonnes. Mettant l’accent sur les exportations, Alp Topcuoglu a indiqué que « jusqu’à présent, nous avons exporté près de 70.000 tonnes de rond à béton, notamment aux Etats-Unis, soit 10% de notre production, et on prévoit pour l’année prochaine, après la résolution du problème de la logistique, l’exportation de 500.000 tonnes de rond à béton». Appuyant ses dires, il a cité à titre d’exemple l’obtention du marché de distribution de l’eau de canalisation pour toute la Roumanie et aussi en Belgique pour les pieux métalliques. S’agissant de la création de postes d’emploi, il a relevé qu’actuellement 4.000 emplois directs ont été créés dont 700 étrangers. A propos des projets sociaux, il a cité, entre autres, la réalisation d’une mosquée qui peut réceptionner 5.000 personnes, de parcs d’attractions dans certaines localités, etc. Alp Topcuoglu a annoncé à cette occasion qu’ils sont actuellement en collaboration avec la Société nationale de fer et de l’acier FERAAL pour un projet de traitement de fer du gisement de Ghar Djebilet.

Il dira à ce propos que « notre laboratoire situé en Turquie a mis une technique performante pour la réduction du pourcentage de phosphate », reste, selon lui, «la création d’une unité pilote pour traiter le fer avec cette technique innovante». Mettant l’accent sur l’investissement, il a indiqué que «nous avons atteint 1,9 milliard de dollars».

Quant au capital libéré, il a fait savoir qu’ «il est le plus grand capital d’une entreprise privée en Algérie qui est de l’ordre de 50 milliards de dinars».

Et de poursuivre : « Depuis sa création, cette société a contribué davantage à la résolution de plusieurs problèmes, notamment la spéculation sur les prix de l’acier.» Fier de son entreprise, ce responsable a souligné le fait que Tosyali Algérie est arrivée a exporter au marché américain qui est très exigeant sur les normes, ce qui dénote que «nos produits sont de très bonne qualité». Concernant les modèles de produits fabriqués au niveau de ce complexe, il a cité, entre autres, le rond à béton, le fil à machine, et les aciers plats pour l’industrie automobile.

Mettant à profit cette occasion, le même responsable a coupé court aux différentes « fake news » qui circulent sur les médias et les réseaux sociaux pour ternir l’image de la société. « Nous n’avons pas beaucoup communiqué sur notre entreprise en Algérie, mais je pense qu’il est temps de faire connaître notre entreprise au peuple algérien et désormais on va s’exprimer davantage sur nos projets et sur ce que nous allons faire à l’avenir », a-t-il assuré.

Makhlouf Ait Ziane