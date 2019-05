Après la victoire : Retour à médine (II)

Le Messager de Dieu était resté immobile, écoutant calmement ce que je lui disais et ce que ‘Umar me répondait. Puis il parla à son tour :

– ‘Umar, moi et lui avions besoin d’entendre autre chose de toi. Que tu me rappelles, à moi, de payer ce que je lui dois et que tu lui rappelles, à lui, de respecter l’échéance convenue. Va lui donner son dû.

Je suivis ‘Umar, qui me donna mon dû, augmenté de vingt mesures de dattes. Je lui dis :

– Pourquoi ces mesures en plus ?

– C'est le Messager de Dieu qui m’a demandé de te les donner.

Je lui dis alors :

– ‘Umar, sais-tu qui je suis ?

– Non.

– Je suis Zayd ibn Za‘fa.

– Le rabbin ?

– Le rabbin.

– Pourquoi as-tu parlé au Messager de Dieu comme tu l’as fait ?

– J’avais déjà noté chez lui tous les signes de la prophétie, à l’exception de deux. Je n’avais pas encore vérifié que la patience l’emportait chez lui sur l’impatience et que l’impatience des autres à son égard le rendait encore plus patient lui-même. Je viens de constater ces deux signes. C'est pourquoi je te prends ici à témoin, ‘Umar, qu’il n’y a de dieu que Dieu, que l’islam est Sa religion et Muhammad Son Prophète. Je te prends aussi à témoin que la moitié de ma fortune, moi qui suis l’un des hommes les plus riches de cette ville, sera distribuée en aumône à la communauté de Muhammad.

– Ou du moins à une partie de cette communauté ! Car ta fortune n’y suffirait pas.

– A une partie de cette communauté !

Nous allâmes retrouver le Messager de Dieu et je dis :

– Je témoigne qu’il n’y a de dieu que Dieu et que Muhammad est Son Serviteur et Messager.

A La Mecque, peu de temps après Badr, ‘Umayr ibn Wahab et son ami Safwân ibn Umayya discutaient dans l’enceinte de la Mosquée. ‘Umayr, qui était l’un des plus farouches ennemis de l’islam, n’avait cessé de harceler le Prophète et ses compagnons avant l’Hégire. Son fils Wahab venait d’être fait prisonnier.

Safwân ibn Umayya rappelait le souvenir de tous leurs amis morts, enterrés dans la fosse commune de Badr. Il dit :

– La vie après eux ne vaut plus la peine d’être vécue.

‘Umayr répondit :

– Tu dis vrai. Par Dieu, si je n’avais une dette, que je ne sais encore comment rembourser, et des enfants en bas âge, qui sans moi seraient perdus, j’aurais enfourché mon cheval pour aller à Yathrib et tuer Muhammad ! J’aurais eu pour prétexte le fait que les musulmans tiennent mon fils prisonnier.

Safwân se saisit de l’occasion :

– Je me charge de ta dette, que je rembourserai à ta place. Et tes enfants seront mêlés aux miens et traités comme eux, tant que je vivrai.