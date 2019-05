‘Abd al-muttalîb (III)

Par : Mahmoud Hussein

C'est à la fois un héritage et un contrat ferme, qui ne ressemble à aucun autre. Son emplacement est marqué par la fiente et le sang.

Lorsqu'il se réveilla, il alla trouver

Quraysh et leur dit :

—Bonnes gens, j'ai reçu l'ordre de creuser pour découvrir Zamzam.

—Mais qu'est-ce que Zamzam?

—C'est un puits qui étanchera la soif de qui viendra à La Mecque en pèlerinage.

—T'a-t-on indiqué où il se trouve ?

—Non.

—Retourne donc te coucher là où tu as reçu le message. Si c'est Dieu qui t'a parlé, Il t'indiquera où creuser. Si c'est le diable, tu ne l'entendras plus.

Abd al-Muttalib retrouva sa couche et s'endormit. La voix revint pour lui dire :

—Creuse pour découvrir Zamzam. Tu ne le regretteras pas.

C'est un patrimoine que tu tiens de ton ancêtre le plus illustre. Il se trouve près de la fourmilière, où le corbeau ira demain

picorer.

Le lendemain 'Abd al-Muttalib sortit avec al-Hârith, qui était alors son fils unique. Ils furent guidés par un vol de corbeaux vers un lieu de sacrifice consacré à deux idoles. Là les taches de sang se mêlaient aux traces de fiente laissées par les oiseaux qui venaient y picorer. En s'approchant, 'Abd al-Muttalib découvrit une fourmilière. Il commença à creuser. Mais les gens de Quraysh s'y opposèrent, disant :

—Par Dieu, nous ne te laisserons pas creuser en ce lieu consacré à nos idoles !

Abd al-Muttalib dit alors à son fils :

—Repousse-les, tandis que je creuse. Par Dieu, personne ne m'empêchera de faire ce qui m'a été ordonné.

Devant sa détermination, les Qurayshites finirent par s'incliner et le laissèrent creuser. Son fils se joignit à lui et ils ne mirent pas longtemps à atteindre le puits caché. 'Abd al-Muttalib sut que sa vision était véridique et il loua Dieu. Cependant, les Qurayshites vinrent à lui :

—O 'Abd al-Muttalib, c'est le puits de notre ancêtre Ismaël.

Nous y avons tous droit. Partage-le avec nous.

Il leur dit :

—Je n'en ferai rien. J'ai été seul choisi parmi vous pour le chercher et pour le trouver.

Ils insistèrent :

—Sois équitable. Nous ne te lâcherons que lorsque tu auras accepté de partager.

— Eh bien, désignez qui vous voudrez pour arbitrer notre querelle.

— Kâhina bint Sa'd.

— J'accepte.

Kâhina bint Sa'd vivait aux abords de la Syrie. 'Abd al-Muttalib enfourcha sa monture, accompagné par quelques membres de son clan et suivi de membres de chacun des autres clans de Quraysh, et ils partirent en direction du pays de Shâm. La chaleur était intense et la terre aride. Ils traversèrent de vastes étendues, entre le Hijâz et la Syrie, où la sécheresse était telle que 'Abd al-Muttalib et ses compagnons épuisèrent leurs provisions d'eau. Lorsque la soif les tenailla, ils demandèrent à boire aux autres clans de Quraysh, qui refusèrent :

—Si nous vous donnons à boire, il nous arrivera ce qu'il vous arrive.

'Abd al-Muttalib, voyant la mort s'approcher, dit à ses compagnons :

— Que pensez-vous ? Ils répondirent :

— C'est à toi de décider. Nous ferons ce que tu diras.

— Je pense que nous devons creuser nos tombes. Chaque fois que l'un de nous mourra, les autres l'enterreront, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Celui-là ne sera pas enterré. Mais la déchéance d'un seul vaut mieux que la déchéance de tout notre groupe.

— Nous ferons ce que tu as dit.

Ils s'apprêtèrent à creuser leurs tombes et 'Abd al-Muttalib commença aussitôt à creuser la sienne, sous le regard des autres clans de Quraysh. Et voilà que soudain une eau limpide jaillit de terre. 'Abd al-Muttalib loua Dieu et ses compagnons firent de même. Ils burent tous jusqu'à étancher leur soif puis remplirent leurs outres d'eau.