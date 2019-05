Sétif : Saisie de 434 comprimés psychotropes

Les services de la sûreté de la wilaya de Sétif sont parvenus à mettre hors d’état de nuire une bande de malfaiteurs faisant dans le trafic de drogue au centre de cette ville. Cette opération s’est traduite par la saisie de 434 comprimés psychotropes et la récupération de 5 armes blanches prohibées (3 poignards et 2 pompes à gaz lacrymogène) ainsi qu’une somme d’argent de 384 000 DA, provenant du trafic de ces psychotropes.

Cette affaire, qui est à mettre à l’actif de la brigade anti-stupéfiants du service de wilaya de la police judiciaire de Sétif, est liée à l’exploitation minutieuse d’une information faisant état de la présence d’une personne s’adonnant au trafic de drogue dans un quartier de la ville. L’enquête diligentée à cet effet a permis d’identifier le suspect et son acolyte et de les arrêter en possession de 34 comprimés psychotropes ainsi que 5 armes blanches prohibées et une somme d’argent d’une valeur de 334.000 DA provenant du trafic des ces produits nocifs.

Après des investigations mises en œuvre après la délivrance d’un mandat de perquisition par le procureur de la république auprès du parquet de Sétif et des fouilles opérées au niveau des domiciles des deux mis en cause, les éléments de la police sont parvenus à mettre la main sur 400 autres comprimés du genre et une somme d’argent de 50.000 DA, indique la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de la wilaya de Sétif. Une procédure judiciaire a été établie à l’encontre des deux mis en cause pour détention et trafic de psychotropes, selon la même source.

F. Zoghbi