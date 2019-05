Incendie à l’hôpital Nefissa-Hamoud : Aucune victime à déplorer

Un incendie s'est déclaré au niveau de la pharmacie du service ophtalmologie de l'Hôpital Nefissa-Hamoud (ex-Parnet - Alger), sans faire de victimes, a indiqué le chargé de communication à la Direction de la protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Sadek Kamel. Dans une déclaration à l'APS, le même responsable a précisé qu'un incendie s'est déclaré, dimanche à 12h30, au niveau de la pharmacie du service ophtalmologie de l'Hôpital Nefiss-Hamoud (ex-Parnet), endommageant ainsi une quantité de médicaments et certains équipements. Heureusement, aucune victime n'a été enregistrée. Les agents de la protection civile de la wilaya d'Alger ont réussi à circonscrire l'incendie, a souligné la même source, précisant que cinq camions anti-incendie et une ambulance ont été mobilisés à cet effet. Les services de sécurité concernés ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet incendie, sachant que l'opération d'extinction de l'incendie se poursuit toujours. Par ailleurs, le directeur général de l'hôpital Nefissa-Hamoud (commune d'Hussein Dey), M. Reguieg Zoubir, a indiqué à l'APS que l'incendie qui s'était déclaré au niveau de la pharmacie du service ophtalmologie était, probablement, dû à un court-circuit, en attendant les résultats des enquêtes des services de sécurité, ajoutant que la quantité des médicaments endommagée à cause de l'incendie sera déterminée ultérieurement, mettant en avant la participation des personnels médical et paramédical à la maîtrise de l'incendie, juste après son déclenchement, pour éviter sa propagation aux chambres des malades.