Fête des mères : Une reconnaissance bien méritée

Chaque femme est une mère à l'intérieur, car elle porte dans son cœur, un projet familial intégral plein de buts nobles et sublimes qui versent dans l'intérêt de la société.

Cette reconnaissance bien méritée est partagée par tous. Dans la plupart des pays, une journée est dédiée aux mamans, le dernier dimanche du mois de mai. Les traditions diffèrent selon les pays mais le point commun à toutes ces célébrations est l'accent sur le mérite des mères.

C'est l'occasion de faire plaisir à toutes les mamans avec un cadeau original. C’est aussi l’occasion pour les enfants et les adultes d’exprimer leur amour et leur reconnaissance à l’être qui leur a tout donné.

Une reconnaissance pour toutes les mamans, pour les valeurs qu’elles transmettent, pour le chagrin qu’elles consolent, pour les concessions qu’elles font, pour les nuits blanches, leurs larmes, leurs sourires, leurs souffrances… C’est une journée pour dire à sa maman, avec cœur et amour, qu’elle est importante et, surtout, de ne pas effacer par ingratitude toutes ces années d’amour et de dévouement. N’est-il pas merveilleux pour un enfant de montrer son affection à sa mère par une petite carte de vœu, une rose ou un simple bisou ? Il le fait certainement tous les jours de l’année mais c’est bien qu’il exprime sa gratitude et son amour en une occasion particulière, et la fête des mères est là pour lui permettre cela.

«Je n’ai jamais manqué cette belle occasion. Même père de deux enfants, aujourd’hui, j’ai besoin de lire dans les yeux de ma mère sa satisfaction de ce que je suis devenu aujourd’hui.» Ils sont nombreux ceux, comme Smail, qui expriment reconnaissance et dévouement à celle qui leur ont donné la vie… Ils sont, malheureusement, nombreux ceux qui sont nourris d’ingratitude, hélas. En effet, combien de mamans sont abandonnées, «jetées» dans des centres pour personnes âgées par leurs propres enfants ? Combien de mamans sans ressources sont obligées de tendre la main, car leurs enfants, construisant leur propre famille, ne subviennent plus à leurs besoins ?

Célébrer et fêter la journée des mamans, ce n’est pas lui offrir une rose à cinq ans et la mettre dans une maison de retraite à 30 ans, c’est lui accorder réellement tout le respect qu’elle mérite. C’est le sens véritable de cette fête. L’image de la mère traditionnelle intouchable et sacrée a beaucoup changé ; celle par qui les valeurs et les traditions se transmettent ; elle dont la tendresse devrait nous inspirer et nous façonner et non nous endurcir.

En cette fête des mères, une chaleureuse pensée à ces mères abandonnées par leurs maris et qui se retrouvent dans la rue accompagnées de leurs enfants, à ces mamans qui se trouvent dans des centres pour personnes âgées, à toutes celles malades et vulnérables qui se retrouvent seules à la fin de leur vie, à toutes celles qui ont connu les douleurs de l’accouchement et, après des années, celles de l’abandon.

Une autre pensée à ces enfants orphelins abandonnés qui ne confectionneront pas de beaux collages ni de jolis colliers, eux qui sont privés de maman et donc pas de possibilité de dire «bonne fête maman».

C’est tous les jours qu’on a besoin de sa maman. C’est tous les jours qu’on doit les rendre heureuses... Alors exprimons leur notre reconnaissance tant qu’on peut encore le faire. «Être maman n’est pas aussi simple pour une femme qui travaille de nos jours, qui mène une véritable course contre-la-montre et c’est toujours agréable d’être fêtée même si c’est pour une seule journée», dira cette autre mère, heureuse de recevoir un beau dessin de son tout petit inscrit au primaire. «La seule gratitude pour moi est de voir mes enfants réussir et voler de leurs propres ailes», ajoutera cette autre maman pour qui le bonheur réside dans le fait de réussir l’éducation de sa progéniture.

Tous les enfants, petits comme adultes, reconnaissent que l’amour, l’attention et l’affection d’une mère sont irremplaçables. C’est peut-être l’occasion de le lui montrer, de lui rendre un centième de ce qu’une mère donne à ses enfants. Le Prophète a bien dit que le Paradis est sous les pieds des mères. Essayons de leur rappeler ici-bas à quel point elles sont uniques, indispensables et surtout… irremplaçables !

Bonne fête à toutes les mamans.

R. S.