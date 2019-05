Béjaia : Pour tous les âges et tous les goûts

Le mois de ramadhan 2019 a enregistré une activité culturelle riche et variée. Depuis le premier jour du mois sacré du ramadhan, plusieurs soirées culturelles et artistiques ont été organisées a Bejaia et dans plusieurs communes de la wilaya et qui ont drainées une assistance très nombreuse dont des centaines de familles venue se détendre après une longue journée de jeûne.

Au théâtre régional Malek-Bouguermouh plusieurs pièces théâtrales ont été présentées au public à partir de 22 heures. Des spectacles pour enfants Les aventures de Nounou, les pièces théâtrales intitulées Mari a tous prix, El Haqiqa (Vérité), le monodrame Saha l’artiste, le spectacle duo Boualem zid El goudam, le spectacle one man show Zalamite et le spectacle danse ont incontestablement séduit le public. La maison de la culture et surtout son esplanade a renoué avec ses soirées artistiques non stop avec des chanteurs locaux et nationaux. Ainsi en collaboration avec l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) plusieurs artistes de talents se sont succédé sur la grande scène érigée en plein air sur l’esplanade spécialement aménagée pour l’occasion.

Les chanteurs Boudjemaa Agraw qui a renoué avec son public, Fafa Bejaoui qui a émerveillé ses fans, Amar Amarni et Jasmina Petrvich, Chahinez, Ayad Toufik, Rachid Ferhani, Tinehinane Ben Koussa, Zineb Aouidat, Abbas Ait Rezine, Lyéce Ksentini, Rabah Asma, Mounya Ait Meddour, Babylone et Moh Paco ont longuement bercés l’assistance dans différents rythmes musicaux.

De même pour les chanteurs locaux qui se sont distingués à l’exemple de Lyes Souffi, Boubekeur Akfadou, Nachez Mahmoud, Kachebi Fatah, Benchikh Mohamed, Zidiri Mourad, Achour Sofiane, Kadri Belkacem groupes Azar, Afara, Cave Band, Iglan, Rock, Tchapa, Mazigh et plusieurs variétés kabyles dont la troupe El Forouh. Parallèlement au chef lieu de la wilaya, la ville de Bejaia, plusieurs communes ont enregistrés des soirées artistiques très appréciées par les populations locales. Ainsi Tichy, Sidi Aich, Seddouk, Tazmalt, Akbou, Chemini, Souk El Tenine et El Kseur ont accueillis plusieurs chanteurs qui ont animés des soirées jusqu’à l’heure tardive de la nuit.

Certes, Bejaia ville ce l’art et de la culture a marquée d’un cachet particulier les veillées culturelles et artistiques de ce ramadhan avec un programme très riche et varié pour tous les âges et les goûts. Le public a largement contribué dans la réussite de ces soirées en marquant sa forte présence chaque soir, après la rupture du jeûne.

Mustapha Laouer