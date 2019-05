Ya lil au théâtre national algérien : Quand l’humour l’emporte sur le pessimisme

Le quatrième art se conjugue parfaitement pendant le mois de Ramadhan. Le nombreux public ayant assisté dimanche soir, à la salle Mustapha-Kateb du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) lors de la présentation de la pièce Ya lil, mise en scène par Haroun El Kilani prouve encore une fois que le théâtre est art très apprécié en Algérie.

Produite par le théâtre régional de Constantine, cette pièce est une adaptation libre de Ya lil, ya Ain de l’auteur marocain Abdelkrim Berrechid.

L’authenticité était au rendez-vous, la simplicité aussi, à commencer, par la simple thématique abordée, et interprétée avec brio par un groupe de comédiens qui se sont donné la rime avec beaucoup d’affinités au grand bonheur des passionnés de l’art antique. Même si le fond des dialogues était basé sur un quotidien monotone, limite dépressif des protagonistes qui sombraient ensemble dans un pessimisme incontrôlable, l’arme de l’humour était considéré comme la digue protectrice des rêves des personnages pour espérer survivre au fil des jours et se persuader d’un lendemain meilleur. La scénographie a bien rimé avec le texte lugubre et la thématique sinistre du spectacle. Le décor était sombre, terne, et parfois effrayant pour dire le vide dans lequel beigne sans espoir la société et l’incertitude qui plane. Pis encore, la précarité pluridimensionnelle et le fléau de la violence qui prend des proportions de plus en plus alarmantes fait planer le spectre de l’agonie civile de ce groupuscule de personnages, tellement homogène et complémentaire par la force de la dérision, de l’humour et de la joie partagée pour peindre un arc en ciel illusoire.

Le drame d’un homme alcoolique et similaire à celui de cette jeune fille mère qui attend depuis les calendes grecques le retour de son époux, parti autrefois à la recherche de moyens pour offrir une vie digne à sa famille. Il se rejoint également à celui d’un sans abri fixe, mais aussi, des prémonitions d’un dervich prétendant sagesse et lecture d’avenir.

Les péripéties du spectacle semblent donner un coup d’œil aux quotidiens des habitants des quartiers populaires qui bornent les grandes villes du pays. Ces banlieues dans lesquelles la jeunesse est livrée à elle-même et dans lesquelles la violence et l’insécurité font la loi sans aucun brin d’espoir aux jeunes talents qui ne demandent qu’aide et assistance.

Fortement applaudit par le public, le quatrième art ne cesse de rassembler son public pendant le mois sacré.

Kader Bentounès