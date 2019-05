Parution : littérature et guerre de libération

Christine Chaulet, universitaire, a consacré nombre de ses études aux œuvres algériennes et, depuis 1972, plus particulièrement aux rapports littérature/histoire autour de la Révolution algérienne. Cette fois-ci elle met sous presse Œuvres algériennes et guerre de libération nationale, aux éditions Dar Khettab.

Voilà un travail de longue haleine et minutieux qui vient renforcer les différentes études sur la guerre d’Algérie, ses tenants et aboutissants, vue par différents acteurs et observateurs. En avant première, l’auteure exhorte le lecteur à parcourir cette oeuvre avec lucidité et sans nostalgie : «Cet ouvrage rassemble des études synthétiques sur la présence de la guerre de Libération nationale en Algérie (1954-1962) dans des œuvres littéraires, en français essentiellement. Il ne se veut pas exhaustif sur la question mais il essaie de sonder, autour de regroupements significatifs, des œuvres qui ont été à ce rendez-vous de l'Histoire qui a permis à l'Algérie d'accéder au statut de Nation.

Il était possible aussi d'enrichir ce parcours de lectures d'œuvres individuelles pour élargir encore notre connaissance de cette interaction Histoire/Littérature. En fin d'ouvrage, nous indiquons des références faciles d'accès sur des sites internet de ces analyses singulières.

Ces différentes analyses, synthétiques ou singulières, sont le résultat de près de quarante années de lecture et d'appréciation d'œuvres algériennes et de problématiques induites par une guerre de résistance au colonialisme dans une colonie de peuplement. Il nous a semblé utile de proposer, sous forme d'ouvrage, ces études éparpillées et souvent peu faciles d'accès. Car, même s'il est courant de penser que cette période est désormais dépassée et qu'il faut se préoccuper du présent immédiat, nous sommes persuadée, pour notre part, que le présent se construit en grande partie à partir du passé et qu'oublier le passé est une façon d'en enkyster les effets négatifs et d'occulter ce qu'il a représenté de positif et de dynamique.

Dans son introduction à son second essai, L'An V de la révolution algérienne, Frantz Fanon affirmait : «La thèse qui veut que se modifient les hommes dans le même moment où ils modifient le monde, n'aura jamais été aussi manifeste qu'en Algérie. Cette épreuve de force ne remodèle pas seulement la conscience que l'homme a de lui même, l'idée qu'il se fait de ses anciens dominateurs ou du monde, enfin à sa portée. Cette lutte a des niveaux différents renouvelle les symboles, les mythes, les croyances, l'émotivité du peuple. Nous assistons en Algérie a une remise en marche de l'homme».

Quelle que soit la mesure que l'on prend aujourd'hui de ce passé proche et fondateur, la littérature demeure le lieu par excellence d'«enregistrement» de la remise en marche des colonisés, dans le sens d'une histoire assumée, femmes et hommes unis. Il est sain alors de faire une marche arrière, de regarder dans le rétroviseur pour apprécier ce qui était rêvé, ce qui était possible, ce qui s'est réalisé.

Les œuvres littéraires, parce qu'elles renouvellent «les symboles, les mythes, les croyances», offrent matière à un lecteur lucide et non nostalgique d'apprécier ce passé si récent dont les effets sont loin d'être momifiés.

Le sommaire donne une idée assez précise de l'objectif poursuivi dans chacun des cinq chapitres et dans la conclusion. Pour rendre plus agréable la lecture, les notes et références pointilleuses ont été supprimées, à charge pour le lecteur en fonction du nom cité de retrouver l'ouvrage d'inspiration dans la bibliographie finale. Les précisions bio-bibliographiques des personnages historiques ou des écrivains cités peuvent aisément être retrouvées par une simple recherche sur Internet. »

R. C.

Echos littéraires d’une guerre (Œuvres algériennes et guerre de libération nationale) de Christine Chaulet Achour aux éditions Dar Khettab, 151 pages, 700 DA.