Grand angle : Imprévisible Trump !

« Il n'y a aucune discussion directe ou indirecte entre l'Iran et les Etats-Unis», a affirmé, dimanche, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi. Par ces propos, le diplomate iranien entendait apporter un démenti aux informations selon lesquelles l'Iran aurait entamé des pourparlers avec les Etats-Unis au sujet de leurs différends. Mais la clarification apportée par Téhéran n’a pas empêché pour autant le président Donald Trump de déclarer, dès le lendemain, à partir de Tokyo où il se trouvait que si «(les iraniens) veulent parler, nous parlerons». Une invitation au dialogue inattendue mais pas surprenante. En fait, c’est la marque de fabrique Trump. La méthode a déjà été expérimentée avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Pour rappel, l’annonce d’un sommet entre les deux hommes est intervenue, alors que leurs échanges virulents avaient fait peser sur le monde la crainte d’une guerre nucléaire. Pourquoi dès lors ne pas reproduire le même scénario ? Car force est de souligner que cette main tendue à l’Iran intervient alors que la tension entre les deux pays enregistre un nouveau pic. Mais on ne peut que s’interroger sur les raisons qui ont poussé le président américain à adopter un ton aussi conciliant à l’égard de son ennemi juré et une puissance qualifiée de «dangereuse pour toute la région». A telle enseigne que pour la contrer, Washington a jugé nécessaire de déployer dans la région de nouveaux moyens militaires dont 1.500 soldats la veille de sa visite à Tokyo. Difficile dans ce contexte d’imaginer que Donald Trump puisse en arriver à déclarer : «Je ne veux absolument pas nuire à l'Iran.» Plus encore, il prendra même le soin de préciser ses intentions en affirmant : «Nous ne cherchons pas un changement de régime (à Téhéran).» Que veulent alors les Usa ? La réponse est également apportée par leur 45ème président. «Ce que nous voulons, c'est l'absence d'armes nucléaires», a-t-il affirmé, alors que lui-même a dénoncé l’accord sur le nucléaire. Est-ce la crainte de voir les relations entre les deux pays s’envenimer au point d’un non-retour qui est la cause de cet adoucissement de la position de Trump ? Ou bien est le fait de la détermination de Téhéran à ne pas plier sous le diktat américain, en dépit du renforcement des sanctions économiques, qui l’a amené à revoir sa position ? Toutes les grilles de lecture sont possibles. Les prochains jours diront laquelle était la plus juste.

Nadia K.