Elections européennes : Poussée écologiste et percée limitée de l’extrême droite

Les résultats des élections européennes annoncés dans la nuit de dimanche à lundi ont confirmé la percée des partis dits de la mouvance d'extrême droite et la progression des formations écologistes, alors que les partis traditionnels ont subi une importante chute lors ce scrutin qui a été marqué par un taux de participation de 50,5%, son niveau le plus élevé depuis 20 ans.

En effet, les premiers résultats publiés dans la nuit de dimanche à lundi ont illustré de la progression des formations d'extrême droite, notamment en France et en Italie, ainsi qu'en Grande Bretagne devenant ainsi des forces politiques dominantes. En France, la liste du Rassemblement national de Marine Le Pen est arrivée en tête en devançant de 0,9 % la liste soutenue par le président Emmanuel Macron (23,31% contre 22,41%). Selon les résultats définitifs, les deux listes obtiendront le même nombre (23) de députés élus au Parlement européen après la sortie du Royaume-Uni de l'UE. La Ligue de Matteo Salvini est, également, classée en tête des résultats obtenus en Italie avec un score de 34% des voix (28 sièges), faisant désormais de ce parti la première force politique du pays, suivi par le Parti démocrate (24,93 % - 19 sièges) et le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème), l'autre composante de la majorité gouvernementale avec (16,94 % - 14 sièges). Comme anticipé, au Royaume-Uni le Parti du Brexit de Nigel Farage, partisan d'une rupture sans concession avec Bruxelles, a obtenu 31,60 % des voix (24 sièges), suivi par le Parti travailliste (Labour) (19,10 % - 14 sièges) et les Libéraux - démocrates (18,90 % - 15 sièges).

En Allemagne, ce sont plutôt les Verts qui ont surpris par leur percée en devenant la deuxième force politique, avec un résultat de 20,90 % des voix (21 sièges), derrière la coalition de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et l'Union chrétienne sociale (CSU) (28,60 % - 28 sièges) tandis que le principal parti d'extrême droite AfD a réuni 11% des voix. En revanche, les résultats des élections en Espagne ont conforté le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez qui est sorti grand vainqueur. Epargnée par la poussée eurosceptique, l'Espagne est le seul grand pays de l'UE où les socialistes arrivent en tête, avec plus de 32% des voix (20 sièges sur 54) devançant largement le Parti Populaire (17,30 % - 11 sièges), alors que l'extrême droite de Vox rentrera au Parlement européen avec 3 sièges (6% de voix). Outre l'Espagne, d'autres pays européens comme le Portugal, l'Irlande, les Pays-Bas ou le Danemark ont été épargnés par la poussée d'extrême droite-eurosceptique où les résultats obtenus par ces formations ont été moins importants que prévus.