Nucléaire nord-coréen : Pyongyang dénigre Bolton

Entre les dirigeants de la Corée du Nord et le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, c’est loin d’être le grand amour. A des critiques, le diplomate américain a eu droit à une réponse peu diplomatique au moment où le président américain, Donald Trump, évoquait, lui, le «grand respect» entre Washington et Pyongyang. «Une telle erreur humaine doit s'en aller dès que possible», a déclaré hier un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères au sujet de M. Bolton, en le qualifiant en outre de «maniaque de la guerre». La péninsule coréenne a connu à partir de l'année dernière une remarquable détente qui a permis la tenue de deux rencontres entre M. Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Mais les négociations sur la dénucléarisation sont dans l'impasse depuis l'échec du second sommet entre les deux hommes, en février à Hanoï. Et le Nord a depuis fait monter la pression en procédant à deux tirs de missiles à courte portée. Samedi, M. Bolton a jugé que ces deux essais constituaient «sans nul doute» une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, entraînant une cinglante réponse de Pyongyang lundi. Le porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a relevé que Pyongyang n'avait jamais accepté les interdictions qui lui sont faites par l'ONU d'utiliser la technologie balistique, en estimant qu'elles revenaient à lui nier «les droits d'un peuple souverain». «Bolton a dit que nos manœuvres militaires de routine violaient les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui est au-delà de la stupidité», a-t-il dit selon l'agence officielle KCNA. Sans mentionner le terme de missiles, ce communiqué ajoute que ces lancements n'avaient visé ni menacé aucun pays voisin. «Interdire les lancements utilisant la technologie balistique revient à nous demander de renoncer à notre droit à l'autodéfense", a-t-il poursuivi, avant d'accuser M. Bolton de «souffler l'idée de la guerre" aux oreilles de M. Trump. Il a aussi accusé M. Bolton d'être "structurellement défectueux" et de travailler en vue de "détruire la paix et la sécurité». Quelques minutes avant la publication de ce communiqué, M. Trump, en visite au Japon, avait dit le «grand respect» existant entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. «Plein de bonnes choses vont se passer avec la Corée du Nord (...) Nous avons fait beaucoup de chemin», a déclaré M. Trump à l'ouverture d'un sommet avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. «La Corée du Nord a lancé quelques petites armes, ce qui a dérangé certains dans mon pays et d'autres, mais pas moi», avait par ailleurs lancé le président américain dimanche.

M. T. et Agences