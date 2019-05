Etats-Unis - Iran : Dialogue en vue ?

En dépit des échanges souvent acerbes et le renforcement de l’armada américaine dans la région du Golfe, provocant une tension sans précédent, la possibilité d’une entame des discussions entre Téhéran et Washington demeure.

Le président américain, Donald Trump, a déclaré hier à Tokyo être prêt à engager des pourparlers avec Téhéran. Le président américain a assuré, en effet, que les Etats-Unis ne cherchent pas à renverser le gouvernement iranien. «Je connais tellement d'iraniens, que ce sont des gens formidables. L'Iran a la chance d'être un grand pays, avec le même leadership. Nous ne cherchons pas à changer de régime, je veux simplement que ce soit clair», a déclaré le président Trump. Le chef de la Maison-Blanche estime même qu'il est possible de parvenir à un accord avec les dirigeants iraniens. «Ce que nous voulons, c'est l'absence d'armes nucléaires. Je ne veux absolument pas nuire à l'Iran», a souligné, en outre, le président Trump, se disant convaincu que l'Iran souhaitait un tel dialogue. «S'ils veulent parler, nous parlerons», a-t-il poursuivi. Selon des médias japonais, le Premier ministre Shinzo Abe pourrait bien mener une médiation entre Washington et Téhéran pour résoudre cette crise, soulignant dans ce sillage les relations étroites existantes entre celui-ci avec les dirigeants iraniens.

La presse a prêté à M. Abe l'intention de se rendre prochainement en Iran pour tenter de réparer les relations dégradées entre Washington et Téhéran.

Dénonçant le déploiement militaire américain dans la région, l’Iran a, début de semaine passé, affirmé «en aucun cas» être disposé à discuter avec les Etats-Unis tant que Washington ne change pas d'«attitude» vis-à-vis de la République islamique. «Nous l'avons dit clairement: tant que l'attitude ne change pas, tant que notre nation ne se voit pas satisfaite dans ses droits, notre voie restera la même. En aucun cas il n'y aura de discussions», a déclaré le porte-parole du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien.

Des déclarations qui ont coïncidé avec un ballet diplomatique dans la capitale iranienne. Plusieurs délégations étrangères ont été porteuses d'un message «de la part de l'Amérique». Ont-ils réussi à infléchir la position iranienne ? Le ton conciliant du président américain tranche carrément avec le discours va-t-en-guerre d’il y a quelques jours.

