Ligue régionale d’Ouargla (football) : Vers le boycott du championnat national

Les clubs de la région Sud-Est, relevant de la division nationale amateur et de l’inter-régions, menacent de boycotter le prochain championnat national pour exprimer leur refus de la décision de la Fédération algérienne de football (FAF), lors de son assemblée générale, de créer deux nouveaux groupes en championnat inter-régions (Sud-Est et Sud-Ouest), selon un communiqué rendu public dimanche. Sanctionnant une récente réunion ayant regroupé les représentants des clubs concernés, cette option de boycott de l’édition 2019-2020 du championnat national a été prise pour revendiquer notamment la création d’un groupe du Sud-Est en Division nationale amateur, au lieu de la division inter-régions, pour mettre tous les clubs du pays sur un pied d’’égalité en ce qui concerne l’accession aux championnats professionnels (Ligues 1 et 2), a-t-on précisé.

D’autres revendications ont été soulevées, à cette occasion, parmi lesquelles la nécessité d’’accorder un soutien financier aux clubs de football en difficultés par les compagnies pétrolières opérant dans le Sud, la réalisation d’’un centre de formation et de préparation des équipes nationales dans la région ainsi que l’utilisation des arbitres de la région dans les différents championnats à l'échelle nationale, selon la même source.

Selon le communiqué, ces clubs s’engagent à maintenir leur décision de boycotter le prochain championnat national si jamais les choses n’évoluent pas dans le bon sens et que leurs revendications "légitimes" ne sont pas satisfaites par la FAF.