Dans la lucarne : Le « bleu de chauffe », prêt

Il ne reste pas beaucoup de temps avant que nos capés prennent la « chemin » qui les mènera à la CAN 2019 et plus précisément au Caire. Il est clair que ce rendez-vous de la «fine fleur» africaine est attendu par tous. Chacun veut se distinguer, c’est le moins que l’on puisse dire. Car, faut-il le répéter, il ne reste pas beaucoup de temps avant l’annonce officielle de cette grande compétition du continent africain. Il y a lieu d’admettre que les «24» équipes engagées pour la première fois sont au top ou presque de leur forme. Car, il faudra que leurs joueurs récupèrent après quelques jours de repos après qu’ils viennent de terminer les différents championnats européens. Il faut dire que tous les participants à cette fête du ballon africain sont concernés du fait que tout le monde possède ses joueurs «pros». C’est presque inévitable, surtout que le «produit africain» est tout simplement très prisé par les temps qui courent. Le problème n’est pas là. Il se situe au niveau des ambitions des uns et des autres à ce rendez-vous égyptien. Le pays, c’est logique, veut remporter sa CAN. On n’organise pas un tel évènement pour le rater. Cela rentre dans la normalité des choses. De plus, il faut le reconnaître, l’Egypte possède un ensemble national pas très facile à amadouer avec notamment son stratège Salah, le joueur de Liverpool. Il est vrai aussi que les autres formations qui vont animer cette CAN2019 ne viendront pas en touristes. On peut citer le Maroc, le Nigéria, le Sénégal, l’Afrique du sud, et la liste est un peu longue. Il est vrai que si l’on s’en tient aux propos de notre sélectionneur national, Djamel Belmadi, le challenge est assez tentant. C'est-à-dire qu’on ne le dira jamais assez, on a une chance de ne pas revenir bredouille au bercail, même si le «ratage» de notre CAN au Gabon nous avait quelque peu refroidis. C'est-à-dire que cette fois-ci et pratiquement avec le même groupe, à quelques exceptions près, on est capable non seulement de défrayer la chronique, mais surtout de bien «brouiller les cartes». Toutefois, la plupart des équipes qui seront présentes dans les différentes villes du Caire ne veulent pas «exhiber» leurs forces ou ambitions avant l’heure. Elles préfèrent adopter un «profil bas» pour ne pas se mettre trop de pression sur les épaules. C’est ce qu’avait essayé de faire un joueur marocain en mettant l’Algérie parmi les favoris de cette CAN 2019. Son but est on ne peut plus clair. Il veut éviter les «tracasseries» à son pays et les mettre sur notre dos. Il ne faudra pas rentrer dans ce jeu finalement «tendancieux». Ce qui est plutôt essentiel, c’est la préparation à cet évènement. Comme il s’agit d’une compétition très relevée, il faudra être prêt sur tous les plans. A cet effet, les verts rejoindront Sidi-Moussa le 03 juin prochain. Ils resteront jusqu’au 08 juin, date de leur départ au Qatar où ils peaufineront leur préparation à cette CAN. Ils auront deux matches amicaux contre des équipes participantes à ce rendez-vous. Il s’agira du Burundi le 11 juin. Ce pays reste une formation qu’il faudra suivre avec attention. Le 16 juin, par contre, l’Algérie sera opposée au Mali, une ancienne connaissance. Les verts auraient aimé jouer trois matches amicaux avant de rejoindre le Caire le 18 juin prochain, mais... Toujours est-il, notre sélection nationale sait ce qu’elle aura à faire dans cette CAN, mais pas dans la «peau du favori». Ce serait auquel cas une erreur de communication ou de stratégie. Pour s’en sortir sans «casse», il faut adopter la position du «sous-marin». Loin des yeux, on peut «fausser» les calculs de tous.

Hamid Gharbi