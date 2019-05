Championnat national : L’USMA, puissance 8

On avait tous craint que cette présente saison ne se terminera pas suite aux différents reports des matches et certaines mésententes entre les responsables sportifs. Certains avaient même prédit un championnat national au niveau de son élite à « blanc». Finalement, et en dépit d’une « campagne de déstabilisation » à l’encontre du président de la LFP, Abdelkrim Medouar, contre « vents et marées », il a réussi à mener la « bateau » à bon port. En soi, il s’agit d’une performance qu’il faudra signaler du fait que rien n’était évident avec la tension ambiante et la situation d’ensemble que l’on connaît. Ceci dit, après un suspense à vous couper le souffle, le verdict est désormais connu d’un championnat d’élite qui n’a pas été un « exemple du genre », eu égard à certains « dérapages » constatés çà et là. Toujours est-il, l’USMAlger, qui avait fait durer le « plaisir », a attendu la dernière journée pour remporter un sacre qui lui « tendait les bras » depuis la deuxième journée. Il faut dire que c’était très risqué ce que les usmistes avaient fait, mais.... Toujours est-il, ils ont remporté leur titre au « fief » du champion d’Algérie sortant, le CSC, sur trois buts de Meziane, Ibara et Meftah contre un but de Belkacemi. Il faut reconnaître que la troupe à Serrar a « trimé » durant toute une saison et elle a mérité d’étreindre ce titre de champion d’Algérie convoité par tout le monde et notamment la JSK après que le PAC, qui était bien placé, s’était «coincé» dans les dernières encablures. Toujours est-il, la JSK aurait aussi le mérite d’avoir entretenu le suspense jusqu’au bout d’un championnat qui n’a pas tellement était emballant suite aux «affaires» de «combine» que certains lâchaient de temps en temps. Les équipes qui vont jouer les compétitions africaines sont connues. L’USMA et la JSK joueront la Ligue des champions d’Afrique alors que le PAC sera notre représentant en coupe de la CAF. Par contre, le deuxième club qui jouera la coupe de la CAF sera celui qui remportera la coupe d’Algérie ce 08 juin entre le CRB et la JSMBéjaïa.

Pour les clubs relégués, la malchance a choisi les clubs du MOB, DRBT et l’OMédéa. Ils ont été remplacés par l’USBiskra, le NCMagra et l’ASOChlef. on espère que le championnat national d’élite, qui reprendra les 15/16/17 août prochains, sera plus ou moins « clean » qu’il ne l’a été cette saison. C’est le temps désormais aux renforts et le choix des sites de stage.

HAMID G.

---------------------------------

Résultats :

Olympique Médéa - JS Saoura 0-1

CS Constantine - USM Alger 1-3

MC Oran - NA Husseïn Dey 3-2

JS Kabylie - CABB Arréridj 2-0

ES Sétif - MO Béjaïa 2-0

CR Belouizdad - USM Bel-Abbès 1-0

MC Alger - AS Aïn M'lila 4-2

Paradou AC - DRB Tadjenanet 3-0



Classement : Pts J

1). USM Alger 53 30

2). JS Kabylie 52 30

3). Paradou AC 48 30

4). JS Saoura 47 30

5). ES Sétif 45 30

6). MC Alger 43 30

7). CS Constantine 40 30

8). CR Belouizdad 38 30

9). CABB Arréridj 37 30

10). NA Husseïn Dey 36 30

--). AS Aïn M'lila 36 30

--). MC Oran 36 30

13). USM Bel-Abbès 35 30

14). MO Béjaïa 33 30

Relégué en Ligue 2 :

15). O. Médéa 31 30

Relégué en Ligue 2

--). DRB Tadjenanet 31 30

Relégué en Ligue 2



NB : Ce classement prend en considération la victoire de l'AS Aïn-M'lila face au CR Belouizdad sur tapis vert (3-0) lors de la première journée et la défalcation de 3 points à ce dernier.

----------------------------------

Palmarès

1962-1963 : USM Alger

1963-1964 : USM Annaba

1964-1965 : CR Belcourt (CRB)

1965-1966 : CR Belcourt (CRB)

1966-1967 : NA Husseïn-Dey

1967-1968 : ES Sétif

1968-1969 : CR Belcourt (CRB)

1969-1970 : CR Belcourt (CRB)

1970-1971 : MC Oran

1971-1972 : MC Alger

1972-1973 : JS Kawkabi (JSK)

1973-1974 : JS Kawkabi (JSK)

1974-1975 : MC Alger

1975-1976 : MC Alger

1976-1977 : JE Tizi-Ouzou (JSK)

1977-1978 : MP Alger (MCA)

1978-1979 : MP Alger (MCA)

1979-1980 : JE Tizi Ouzou (JSK)

1980-1981 : RC Kouba

1981-1982 : JE Tizi Ouzou (JSK)

1982-1983 : JE Tizi Ouzou (JSK)

1983-1984 : GCR Mascara (GCM)

1984-1985 : JE Tizi-Ouzou (JSK)

1985-1986 : JE Tizi-Ouzou (JSK)

1986-1987 : EP Sétif (ESS)

1987-1988 : MP Oran (MCO)

1988-1989 : JE Tizi-Ouzou (JSK)

1989-1990 : JS Kabylie

1990-1991 : MO Constantine

1991-1992 : MC Oran

1992-1993 : MC Oran

1993-1994 : US Chaouia

1994-1995 : JS Kabylie

1995-1996 : USM Alger

1996-1997 : CS Constantine

1997-1998 : USM El-Harrach

1998-1999 : MC Alger

1999-2000 : CR Belouizdad

2000-2001 : CR Belouizdad

2001-2002 : USM Alger

2002-2003 : USM Alger

2003-2004 : JS Kabylie

2004-2005 : USM Alger

2005-2006 : JS Kabylie

2006-2007 : ES Sétif

2007-2008 : JS Kabylie

2008-2009 : ES Sétif

2009-2010 : MC Alger

2010-2011 : ASO Chlef

2011-2012 : ES Sétif

2012-2013 : ES Sétif

2013-2014 : USM Alger

2014-2015 : ES Sétif

2015-2016 : USM Alger

2016-2017 : ES Sétif

2017-2018 : CS Constantine

2018-2019 : USM Alger.

---------------------------------------

Tableau d’honneur de la saison 2018-2019 :

Ligue 1

-). USM Alger : Championne d'Algérie (Disputera la Ligue des Champions)

-). JS Kabylie : Vice-championne d'Algérie (Disputera la Ligue des Champions)

-). Paradou AC : Sur la 3e marche du podium (Disputera la Coupe de la Confédération)

Meilleure attaque :

-). USM Alger : 49 buts

Meilleure défense :

-). JS Saoura : 22 buts

Meilleur buteur :

-). Zakaria Naïdji (Paradou AC): 20 buts



Ligue 2

-). US Biskra : Championne (Accède en Ligue 1)

-). NC Magra : Vice-champion (Accède en Ligue 1)

-). ASO Chlef : Sur la 3e marche du podium (Accède en Ligue 1)



Coupe d'Algérie :

-). CR Belouizdad (Ligue 1) - JSM Béjaïa (Ligue 2) : Finalistes

Le vainqueur du trophée, le 8 juin à Blida, disputera la Coupe de la CAF.