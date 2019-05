Abderrezak Makri à Constantine : «Le peuple est solidaire avec l’institution militaire»

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, a affirmé, samedi soir depuis Constantine, que les positions de son parti tenaient essentiellement compte de deux critères, à savoir une refondation en profondeur du système et le strict respect de la volonté populaire. «Nous avons pris nos positions en nous fondant sur deux principes : le premier est une réforme radicale du système, qui passe par la réunion des conditions à même de garantir un climat politique serein et un scrutin libre et régulier. Le second est la volonté populaire, car nous ne pouvons nous mettre en porte-à-faux avec les revendications brandies par des millions d’Algériens depuis trois mois, et la plus importante est justement le refus par celui-ci que les élections soient supervisées par des figures du régime », a-t-il déclaré, en marge de l’iftar organisé par le bureau de wilaya du MSP, à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, et auquel ont été conviés les militants et les sympathisants de cette formation politique.

Abordant les relations entre le Hirak et l’institution militaire, M. Makri a attesté que « tout le peuple était solidaire avec l’institution militaire», et que celle-ci «a réagi positivement en promettant de concrétiser la demande du peuple». Il ajoute : «Au MSP, nous encourageons l’engagement de l’armée à accompagner une transition démocratique respectant la volonté populaire, et prenant en considération les propositions de l’élite politique et intellectuelle.»

Issam B.