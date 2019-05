Impropres à la consommation : 13 carcasses d’ovin saisies à Oran

Dans le cadre du plan d’action spécial Ramadhan, élaboré par les services de la gendarmerie, visant à préserver la santé et la sécurité des citoyens, les éléments de la brigade relevant de la compétence territoriale de Sidi El-Bachir, à l’est de la wilaya d’Oran, ont ouvert une enquête, après avoir reçu des information faisant état de l’activité de personnes qui égorgent des moutons dans l’une des fermes à Sidi El-Bachir, dans le secteur de Bendaoud.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause dans cette affaire acheminaient les carcasses d’ovin vers la ville d’Oran afin qu’elles soient livrées aux boucheries et vendues aux consommateurs. Ainsi, les enquêteurs ont conçu un plan qui leur a permis d’arrêter deux individus à bord d’une voiture. En procédant à la fouille de la voiture, les gendarmes ont découvert dans le coffre de la voiture 13 carcasses de mouton, totalisant une quantité de 340 kilogrammes, entassées et dans des conditions dénuées des moindres normes d’hygiène et non estampillées par les services vétérinaires. Emmenés au sièges de la brigade compétente territorialement pour enquête, les mis en cause ont affirmé qu’ils avaient l’habitude d’acheter les moutons de la ville d’Oran et de les égorger dans une ferme à Sidi El-Bachir, et qu’ils ne possédaient pas un registre du commerce, ce qui confirme le caractère illicite de leur activité. L’expertise du vétérinaire agréé a confirmé que la viande des carcasses saisies était impropre à la consommation.

A. S.