Marché Abacha de Sétif : Pour toutes les bourses

Le marché central continue de se distinguer par ses prix brûlants, tant en hiver qu’en été, et, pire, durant ce mois béni, alors que les marchés populaires sont largement à la portée de toutes les bourses et permettent de remplir le couffin à des prix modiques.

Si l’exemple des marchés de proximité ouverts en ce mois de piété est révélateur, celui du marché Abacha est là depuis de longues années, tantôt soumis à des menaces de destruction, tantôt objet d’intox de ceux que cet espace dérange et qui prennent un malin plaisir à revenir sur l’hygiène, chacun y trouve son compte, pour peu que l’on parcourt tous ces étals que l’affluence pousse souvent à être réduits.

Le marché Abacha s’anime, avec l’embarras du choix et des prix clairement affichés, les commerçants se contentant souvent du peu et d’autant plus contents, fardage oblige cependant de temps à autre, de vous servir et vous raconter l’histoire d’un marché populaire qui a résisté à tout et que le consommateur n’a jamais abandonné.

Alors que nous parcourons les allées, nous nous immobilisons devant un marchand de viande blanche qui nous dit avec un sourire : «Ce marché était le marché du pauvre.» Le poulet est en effet à 230 DA, l’escalope à 400 DA le kg, les cuisses de poulet à 140 DA, au bonheur de consommateurs qui ont l’embarras du choix et se permettent même d’en avoir pour moins que ça, s’ils ne sont pas pressés.

Quant aux fruits et légumes, la pomme de terre vogue entre 40 et 50 DA, la tomate fraîche à 60 dinars, le poivron à 200 DA les 3 kg, la salade à 50 DA, les carottes à 45 DA et le haricot vert bien frais et bien fin à 180 DA le kg, pour ne citer que ces produits, au moment où le prix de la l fraise varie entre 110 et 160 DA, l’orange à 200 DA et la banane à 250 DA.

La cerise sur le gâteau vous sera offerte avec des prix plus bas si vous arrivez après la prière de «l’Asr», les commerçants se pressant de vendre leurs produits sans que la qualité en pâtisse.

F. Zoghbi