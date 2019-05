Souk Ahras : Extension des surfaces oléicoles

Les surfaces dédiées à la filière oléicole ont connu une extension notable dans la wilaya de Souk Ahras, au titre de la saison agricole 2018-2018, passant de 4.500 à 12.500 hectares, a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA). Cette superficie totalise pas moins de 1,5 million d'oliviers, dont 790.000 productifs, selon la même source, qui a souligné que l'évolution de la filière oléicole dans la wilaya de Souk Ahras est à mettre au crédit du programme de plantation d'arbres fruitiers mené conjointement par la DSA et la Conservation des forêts, mais également à l'accompagnement apporté en permanence aux agriculteurs, à travers la tenue de plusieurs sessions de formation sur le suivi de l'itinéraire technique. Outre l'organisation, ces dernières années, de campagnes de vulgarisation des savoirs oléicoles au profit de 800 agriculteurs, la concrétisation des programmes, comme ceux des projets de proximité et de développement rural (PPDRI), du Fonds national de développement agricole (FNDA) et du Haut-Commissariat pour le développement de la steppe, ont permis à la filière oléicole locale de réaliser un saut aussi bien qualitatif que quantitatif, a-t-on ajouté.

La DSA a, dans ce contexte, fait savoir qu'à la faveur des efforts visant à propulser une filière créatrice de richesse et d'emploi, mais aussi bien à protéger le couvert végétal et à mettre en valeur les zones rurales, environ 750 hectares ont été consacrés à l'oléiculture dans les communes arides situées dans le sud de la wilaya, telles que Oued Kebrit et Targualt Oum Ladaim.

La surface globale dédiée à l’oléiculture dans la wilaya de Souk Ahras est répartie à travers les communes d'Ouled Moumen, Lakjdara, Lemrahna, Lahdada, Sidi Fredj, Drea, M'darouche, Tifeche et Bir Bouhouche, selon la même source. Pour rappel, la production oléicole réalisée dans la wilaya de Souk Ahras, lors de la précédente saison agricole, a été de 27.000 q d’olives de table et 79.000 q d’olives à huile, a-t-on fait savoir.