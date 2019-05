Attaque terroriste contre un convoi de l’Armée nigériane : L’Algérie condamne avec force

L'Algérie a condamné «avec force» l'attaque terroriste meurtrière ayant ciblé, samedi, un convoi de l'Armée nigériane, a indiqué, dimanche, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec force l'attaque terroriste meurtrière qui a ciblé samedi 25 mai un convoi de l'Armée nigériane, qui escortait des habitants évacués d'un village de l'Etat de Borno, au Centre de Nigéria.

Nous demeurons convaincus que ces actes de terreur perpétrés par le terrorisme haineux et aveugle ne sauraient entamer la détermination du Nigéria, de l'Afrique et de la communauté internationale dans son ensemble à poursuivre la lutte contre ce fléau transnational», «Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes civiles et militaires de cet ignoble acte terroriste et assurons de notre solidarité le Gouvernement et le peuple nigérians frères, comme nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés».