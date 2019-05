Formation et enseignement professionnels : 17 nouvelles écoles privées agréées

Venant renforcer les apports du secteur, 17 écoles privées ont été agréés par le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels à travers le territoire national. Les agréments de ces nouvelles entitésprivées ont été signés dernièrement par le ministre Dadamoussa Belkhir.

Les écoles en question sont spécialisées dans les domaines de la formation dans les métiers de l’hôtellerie et du tourisme, la sécurité industrielle, hygiène sécurité et environnement, la gestion et le management, les arts graphiques, la coiffure et l’esthétique, et l’informatique, indique un communiqué du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels

Compte tenu des nouvelles dispositions relatives à l’organisation des écoles de formation professionnelles privées, beaucoup de dossiers de demande d’agrément étaient en attente de traitement, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux textes régissant l’activité de formation. Néanmoins et afin de ne pas ralentir les affaires de ces nouvelles écoles, le premier responsable du secteur de la formation a souligné, dans ce sens, la nécessité de traiter les dossiers de demandes d’agréments déposés par les citoyens dans les plus brefs délais. Selon la même source, actuellement, la majeure partie des dossiers déposés au niveau des directions de wilaya à travers le territoire national ont été pris en charge et traités au niveau des commissions de wilayas. Les dossiers ont par la suite été transmis au ministère et traités par un comité désigné à cet effet. Lors de la réunion de ce comité, 9 dossiers ont été étudiés, 4 ont eu des réserves à lever, c’est la dernière étape avant la délivrance de l’agrément qui sera dorénavant signé par le ministre et non pas au niveau local.

Toujours dans cette démarche de facilitation, le communiqué a également spécifié que M. Dadamoussa, «veille à chaque occasion, à donner la priorité et l’intérêt nécessaires au traitement des dossiers et doléances des citoyens. Ceci en plus du fait que les réponses doivent être rendues aux concernés dans les plus brefs délais possibles», indique le même communiqué. Pour atteindre cet objectif, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication est fortement encouragée, au même titre que l’exploitation des réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus, un outil de communication et d’information très important.

«Les écoles de formation professionnelles privées sont considérées comme une partie intégrée dans le système national de la formation et de l’enseignement professionnels, leurs nombre ne cesse de croître avoisinant en 2019, les 688 écoles privées, avec une capacité de plus de 46.400 postes pédagogiques, accueillant annuellement 31.600 stagiaires, avec plus de 17.000 diplômés», souligne la même source.

A travers les nouvelles dispositions relatives à l’organisation de l’activité des écoles privées, l’objectif est d’une part améliorer le cadre organisationnel et les aspects managériaux de l’activité, d’autre part elle permet une plus grande protection des jeunes stagiaires inscrits dans les écoles privées, et assurer leurs droits, tout en donnant plus de souplesse pour les formations à la carte au profit des entreprises économiques.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions du décret exécutif, cité ci-dessus, visent à améliorer l’organisation et la gestion des établissements privés de formation professionnelle, notamment à mieux protéger les stagiaires inscrits dans ces établissements tout en introduisant plus de souplesse pour les formations destinées aux entreprises. A cet effet, en application du décret exécutif n° 18-162 du 14 juin 2018, un arrêté ministériel portant cahier des charges du 4 novembre 2018, définit les conditions et normes pédagogiques et organisationnelles à respecter complété par une note pondérant les normes relatives aux infrastructures en fonction des capacités des établissements.

Les principales nouvelles dispositions apportées dans ce nouveau décret concernent d’une part, les conditions pour être directeur d’un établissement privé de formation professionnelle pour lequel il est exigé la nationalité algérienne ainsi que la possibilité d’accès aux anciens directeurs d’établissements relevant du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels qui sont à la retraite et, d’autre part, la délivrance de l’agrément ou de son retrait, qui sont prononcés par arrêté de M. le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, ceci, dans un souci d’harmonisation des agréments.

Mohamed Mendaci