Aziz Ayachine, artiste peintre : «Nous vivons un conflit entre civilisations et cultures»

Votre démarche artistique met en avant le lien entre l’architecture traditionnelle de l’Algérie et la lettre arabe. Quelle place prend ce tandem dans vos œuvres ?

Les formes et méthodes d’utilisation des lettres arabes dans les arts plastiques arabes et islamiques contemporains sont variées. J’utilise les lettres arabes comme partie intégrante du tissu et de l’architecture et de la peinture. L’artisanat couvre toute la surface du bâtiment avec une plante solide ou douce, selon une étude mentale et sensorielle, faisant de la surface du tableau un champ vaste et accueillant pour une exploration ouverte de la créativité. Nous nous situons ici dans deux directions différentes : la première ne prête pas beaucoup d’attention au sens et à la signification de la lettre du mot ou de la phrase utilisée dans l’occupation de la surface du tableau, ou à la masse de l’espace de masse, mais à la valeur plastique abstraite que j’ai prise ; la seconde tente de concilier la formation du mot et son sens, de sorte que le sens du mot soit reflété dans la forme qu’il prend. En revanche, je trouve dans la calligraphie arabe et les rythmes de la musique, une sorte de symphonie musicale classique, où ascension est descente, marée et rotation, soulèvement et épaississement. Les lettres et leurs formations sont très proches du timbre, dans le cas d’une peinture écrite et symphonique en musique.



Pensez-vous que la vulgarisation de l’art de la calligraphie a permis d’élever le niveau de cette pratique ancestrale ou bien le contraire ?

«Certains artistes prennent parfois des parties de la calligraphie, basées sur le concept occidental dans la construction de la peinture d’art contemporain, ce qui est regrettable et nuit aux valeurs d’esthétique et de patrimoine et expressionniste de la calligraphie arabe. À la différence de ceux-là, certains pensent que la tendance du patrimoine envahit la plupart des mouvements de l’avant-garde arabe, car certaines des expériences du concept de modernité sont sans aucun doute créatives, mais il est probable que la vague du patrimoine en général a été exposée aux facteurs du marché, ce qui nous fait parler d’une sorte de « patrimoine » qui ne diffère pas de l’autre tendance basée sur le concept occidental.»



Pensez-vous que les artistes peintres, notamment calligraphes sont le dernier rempart d’une culture non occidentalisée ?

«Il est nécessaire de reconnaitre l’existence de conflits entre civilisations et cultures à notre époque. Cela oblige les artistes arabes et islamiques contemporains à prendre conscience de la question et à identifier ses outils expressifs, ainsi que les sujets de son travail et de sa créativité, à travers une vision profonde de son siècle et de ses nombreuses et profondes transformations, une tendance folklorique à aborder l’Occident à travers lui. Cela contraste avec une autre tendance qui a un trait caractéristique de la calligraphie arabe. Sur cette base, certains voient dans ces œuvres l’incarnation littérale à la recherche des conséquences du discours. Lorsque les propriétaires de ces œuvres sont dépouillés de leurs peintures, leur abstraction survient de l’abstraction du personnage, en particulier lorsqu’ils s’efforcent de produire ce personnage dans une forme de sagesse, loin des implications de la vue générale et de maintenir l’élan de l’artisanat accessible à l’autre spectateur qui partage le tableau, Plutôt que dans l’espace de forme.

Entretien réalisé par :

Kader Bentounès