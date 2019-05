Ramadhan meurtrier : A Constantine 4 morts et 4 blessés

Le week-end passé a été particulièrement meurtrière sur les routes de la wilaya de Constantine. En effet, quatre personnes sont décédées samedi, et quatre autres blessées dans deux accidents survenus dans l’après-midi, respectivement à Zighoud-Youcef et Ouled Rahmoune. Selon la direction locale de la Protection civile, les pompiers de l’unité secondaire Houadek Mohamed sont intervenus ce jour-là vers 14 heures au niveau de l’autoroute Est-Ouest, à proximité du tunnel d’El Kentour, afin de secourir les victimes d’une collision entre un véhicule léger de marque Peugeot 307 et un camion semi-remorque. Sur place, ils constateront le décès de deux occupants de la voiture, R. T., de sexe masculin, âgé de 57 ans, et L. S. âgée de 42 ans. Deux enfants se trouvant à l’arrière, âgés de 2 et 5 ans , polytraumatisées, seront immédiatement pris en charge avant d’être évacués à l’hôpital Ahmed-Aroua de Zighoud-Youcef.

À peine 6 heures plus tard, à l’heure de la rupture du jeûne, deux voitures, une Renault Symbol et une Chery Tiggo, se sont télescopées sur la RN 10, au niveau de la commune d’Ouled Rahmoune, ajoute la même source. Bilan : deux morts, A. H. (52 ans) et A. B. B. (25 ans) et deux blessés légers, âgés de 25 et 33 ans. Dépêchés sur les lieux, les éléments de la Protection civile de l’unité secondaire Guettouche Djemaï du Khroub ont évacué les dépouilles vers la morgue de l’hôpital Mohamed-Boudiaf de Khroub. Les blessés ont été pris en charge sur place avant d’être transférés vers ce même hôpital.

Durant les vingt premiers jours du Ramadhan, en comptabilisant ces dernières victimes, le nombre grimpe à onze, ce qui est un bilan très élevé comparativement aux années passées.

Il convient de rappeler, dans ce contexte, que le groupement de la Gendarmerie nationale et la direction de la Sûreté de la wilaya de Constantine ont mis en place un dispositif de sécurité qui vise à sensibiliser les automobilistes sur la spécificité du mois du ramadan, ainsi que sur l’effet du jeûne sur la conduite et les dangers inhérents à la route.

Issam B.