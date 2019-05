Oran : Collision entre deux bus : 22 blessés

Une collision entre deux bus survenue samedi près de l'Université des sciences et technologie d'Oran (USTO Mohamed-Boudiaf), a fait 22 blessés, dont trois sont dans un état critique et maintenus sous surveillance médicale à l'EHU 1er Novembre d'Oran, indique un communiqué de la DSP. "Les autres blessés ont quitté l'établissement hospitalier après avoir reçu les soins nécessaires". La DSP d'Oran a, par contre, démenti les informations ayant fait état de deux décès. L'accident survenu entre les deux bus assurant les lignes 11 et 51 près de l'entrée de l'université USTO Mohamed-Boudiaf a suscité une vague d'indignation chez le étudiants et les enseignants, qui ont organisé hier matin un sit-in sur le lieu du drame pour dénoncer le comportement irresponsable des conducteurs de ces moyens de transport qualifiés de "bus de la mort". Les protestataires étaient unanimes à considérer que le bilan de cet accident aurait pu être plus lourd s'il s'était produit un jour de forte affluence des étudiants. Sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens ont exprimé également leur indignation, appelant les responsables du secteur et les autorités locales à prendre les mesures pour mettre un terme à ce genre d'accidents. Ils ont également dénoncé les conditions désastreuses dans lesquelles les opérateurs privés assurent leurs missions et les risques auxquels sont exposés les usagers au quotidien à bord de ces bus qui ne respectent pas les normes les plus élémentaires de sécurité.