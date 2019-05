Palestine : « Nous ne pouvons pas continuer à reconnaître Israël »

Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh, a déclaré que la partie palestinienne ne pourra pas continuer à reconnaître Israël tant qu'il ne nous reconnaît pas».

«Nous, au Conseil national et central, réexaminerons tous les accords signés avec Israël et nous ne pouvons pas continuer à reconnaître Israël tant qu'il ne nous reconnaît pas», selon M. Shtayyeh, cité samedi, par l'agence de presse palestinienne, Wafa. Pour le Premier Ministre palestinien, «nous traversons aujourd'hui une nouvelle étape», et «la plus importante de ces caractéristiques est de renforcer la fermeté du peuple palestinien sur son territoire». «Nous travaillerons dans le gouvernement, qui est l'un des piliers du renforcement de la légitimité du président Mahmoud Abbas, pour renforcer la détermination des citoyens et pour mettre fin à la division et à l'unité géographique du peuple palestinien», a-t-il ajouté. Selon Wafa, M. Shtayyeh, a exhorté les Palestiniens de la diaspora, à rentrer au pays et à investir, assurant que le gouvernement leur fournirait toutes les facilités possibles.