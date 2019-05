Écosse : Le Celtic Glasgow remporte son troisième triplé consécutif

Le Celtic Glasgow a remporté samedi, la coupe d'Ecosse de football face à Heart of Midlothian (2-1) décrochant ainsi son troisième triplé national de rang. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue (contre Aberdeen 1-0) en décembre puis du championnat, le Celtic a ainsi décroché son neuvième titre en Ecosse en trois ans. Il s'agit de la 39e Coupe d'Ecosse de l'histoire du Celtic. En finale, le Celtic s'est imposé grâce à un doublé du Français Odsonne Edouard qui a renversé la vapeur pour les Hoops en seconde période (62’ sp, 82’), répondant à l'ouverture du score de Ryan Edwards (53’). Le Celtic a changé d'entraîneur en cours de saison, le Nord-Irlandais Brendan Rodgers étant parti rejoindre la Premier League et Leicester en février. Neil Lennon, ancien joueur et entraîneur du club, avait alors été nommé à la tête des Vert et Blanc jusqu'à la fin de la saison.