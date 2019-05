CAN-2019, Guinée : Paul Put convoque 25 joueurs

Le sélectionneur de la Guinée, Paul Put, a communiqué samedi une liste de 25 joueurs en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 de football prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet prochains. Outre les cadres habituels, au premier rang desquels le convalescent Naby Keita, le technicien belge a convoqué trois nouveautés dans cette liste pauvre en joueurs locaux (deux seulement), l’attaquant de Kasimpasa Fodé Koita, le défenseur de Brentford Julien Jeanvier et le latéral droit suédo-guinéen de Xanthi, Mikael Dyrestream. En prévision de la CAN-2019, le Syli national effectuera un stage à Marrakech (Maroc) du 1er au 14 juin, ponctué de deux amicaux, contre la Gambie le 7 et le 11 à Bénin. Pour rappel, la Guinée évoluera dans le

groupe B de la CAN-2019 et affrontera Madagascar (22 juin), le Nigeria (26 juin) puis le Burundi (30 juin).

Les 25 du Syli national :

Gardiens : Naby Yattara (Excelsior, Ile de la Réunion), Ibrahima Koné (Pau, France), Moussa Camara (Horoya AC), Aly Kéita (Ostersunds, Suède)

Défenseurs : Fodé Camara (Gazélec Ajaccio, France), Issiaga Sylla (Toulouse, France), Ernest Seka (Nancy, France), Simon Falette (Eintracht Francfort, Allemagne), Ousmane Sidibé (Béziers, France), Baissama Sankoh (Caen, France), Mikael Dyrestream (Xanthi FC, Grèce), Julian Jeanvier (Brentford, Angleterre).

Milieux de terrain : Amadou Diawara (Naples, Italie), Ibrahima Cissé (Fulham, Angleterre), Boubacar Fofana (Gaz Metan, Roumanie), Abdoulaye Paye Camara (Horoya AC), Naby Keita (Liverpool, Angleterre), Mady Camara (Olympiacos, Grèce).

Attaquants : François Kamano (Bordeaux, France), Mohamed Yattara (Auxerre, France), Ibrahima Traoré (Borussia Monchengladbach, Allemagne), José Kanté (Nastic Tarragone, Espagne), Idrissa Sylla (Zulte Waregem, Belgique), Fodé Koita (Kasimpasa, Turquie), Sory Kaba (Dijon, France).

Ousmane Kanté, Sékou Condé, Sadio Diallo, Guy-Michel Landel, Kamso Mara et Hadji Barry composent une liste d’attente. Ils ne prendront pas part au stage mais pourront être appelés en cas de forfait.